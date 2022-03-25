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1-2月統一發票今開獎 取消增開六獎、雲端500元獎組數提高

聯合新聞網 / 綜合報導
雲端發票占電子發票比率逐年上升。圖／聯合報系資料照片
雲端發票占電子發票比率逐年上升。圖／聯合報系資料照片

今（111）年1-2月期統一發票獎今（25）天下午13時30分電視直播開獎，獎號公布後將更新在本網頁。財政部日前公告2022年度各期統一發票開獎獎別及組數，這次跟往年不同，未比照過去增開六獎（200元），而是改為增加雲端發票專屬獎500元組數，習慣將發票存進雲端的消費者，中獎機率更高了。

財政部賦稅署表示，為增加鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，今年不同於往年，將以往每期增開六獎，改為增開雲端發票專屬獎500元獎65萬組，從原本100萬組增加到165萬組，這是今年最大的變動。

從今年1-2月期開始，統一發票仍會照常每期開出特別獎（1,000萬元）一組、特獎（200萬元）一組，頭獎（20萬元）至六獎（200元）。

在雲端發票專屬獎的部分，共有四類獎項，包括100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站（網址：http://invoice.etax.nat.gov.tw/）。

統一發票

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