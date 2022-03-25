花東清明連假訂位太滿 台鐵再開5班新自強號周日開搶

清明連假將至，台鐵規畫4月1日至4月6日起共計六天進行疏運，第一波全線加開各級列車總計123班次，包含西部地區EMU900型區間（快）車七班、東部地區實名制列車六班及4月2日至5日樹林-花蓮EMU900型區間快車八班。因應東部旅運需求，今再宣布加開EMU3000型自強號五班次，27日開放搶票。

台鐵局今天說，為因應清明連續假期花東地區旅運需求，自4月1日起至111年4月6日，於東線再加開EMU3000型自強號5列次。