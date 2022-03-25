數量多飼料漲 養雞協會下周啟動10萬隻土雞凍存計畫

台灣目前缺蛋、缺鴨、缺白肉雞，但煮雞湯用的土雞數量卻量多，目前土雞一周多出20萬隻，中華民國養雞協會從3月28日下周一開始至4月9日，啟動土雞凍存計畫，補貼毛雞每台斤2元，預計凍存10萬隻雞，實際數量以計畫核定為準。

根據中華民國養雞協會「111年度因飼料成本飆升之補貼毛雞價差屠宰凍存計畫」執行辦法，受到國際原物料上漲影響，國內土雞飼料價格從109年7月的每公斤17元，上漲為111年2月的22.3元，飼料漲幅高達31%，養雞生產成本已達每台斤44.26元；農曆年後，土雞消費不順暢，紅羽土雞產地價格一路下跌至3月22日的每台斤38元，因此啟動屠宰凍存計畫，減少北禽、新北禽土雞到貨量，穩定價格。

根據規畫，凍存雞種為指標性禽肉紅羽土雞，執行規格公雞平均體重須達3.2公斤、母雞2.6公斤，以每台斤產地價38元為基準，補貼毛雞價差每台斤2元。

農委會畜牧處副處長江文全表示，這是產業自主凍存，最近四至六周土雞（拜拜、煮雞湯用）量多，一周多20萬隻，但白肉雞（炸雞排、便當棒棒腿用）因為上游種雞少、生產效率差、天候變化大，因此白肉雞生產量一周約少30萬隻；白肉雞與土雞消費通路、方式不同，但仍有部分重疊，白肉雞炸的多，但滷的部分，可由土雞部分替代，也讓小規格的紅羽土雞，當作肉雞用。