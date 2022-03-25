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婆婆媽媽閃到腰痛不欲生 物理師教3招舒緩

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
閃到腰時可做三式運動舒緩，第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍有緊繃感維持10秒，重複做10下，讓腰部放鬆。記者王昭月／攝影
閃到腰時可做三式運動舒緩，第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍有緊繃感維持10秒，重複做10下，讓腰部放鬆。記者王昭月／攝影

高雄一名55歲張姓婦人近日做家務時右腰突然劇痛，起先想說忍忍就好但未好轉，就醫診斷是肌肉拉傷，俗稱「閃到腰」，物理治療師指急性腰痛如果不理會，很容易再受傷，尤其清明將屆，家戶需張羅祭拜事宜，如需搬移物品，應蹲下保持腰椎平直，身體靠近物品後再抱起，以免拉傷肌肉。

「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師林惠玲說，這名婦人覺得右腰劇痛時原想忍一下就會，因此用手壓著腰部繼續忙碌，結果過了一會兒痛到直不起腰，只好躺著休息，疼痛雖有緩解，但只要稍改變姿勢劇又痛，最後才就醫，確認是肌肉拉傷。

林惠玲說，「閃到腰」就是肌肉拉傷，通常是突然轉換姿勢、肌肉施力不當導致，像猛然起身、快速轉身或搬重物要起身的時候拉傷。很多人在疼痛緩解後就以為好了，其實脊椎附近很多小肌肉在急性腰痛後如果不特別訓練的話，容易一再受傷。

她表示，民眾若不慎閃到腰，可做三式舒緩運動，避免再次傷害。第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍微有緊繃感維持10秒，重複做10下，放鬆腰部。

再來訓練腹橫肌，平躺時腳踩床，雙腳屈膝往肚臍處內縮，讓腹肌稍微用力維持5到10秒，重複10下。最後俯臥，腹部墊小枕頭，慢慢將一腳抬離床面膝蓋打直，骨盆則維持平放床上，兩腳交替，重複做10下，訓練背肌。

第二式平躺腳踩床，雙腳屈膝往肚臍處內縮，讓腹肌稍微用力維持5到10秒，重複10下訓練腹橫肌。記者王昭月／攝影
第二式平躺腳踩床，雙腳屈膝往肚臍處內縮，讓腹肌稍微用力維持5到10秒，重複10下訓練腹橫肌。記者王昭月／攝影
第三式俯臥，腹部墊小枕頭，將一腳抬離床面膝蓋打直，骨盆則維持平放床上，兩腳交替，重複做10下，訓練背肌。記者王昭月／攝影
第三式俯臥，腹部墊小枕頭，將一腳抬離床面膝蓋打直，骨盆則維持平放床上，兩腳交替，重複做10下，訓練背肌。記者王昭月／攝影

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