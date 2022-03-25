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從銀髮到鐵人住宿都很貼心 台東推旅宿特色友善認證
台東縣政府為提升旅宿專業服務，去年推出「特色友善旅宿認證亅，共39家旅宿業通過1至4項認證，其中娜路彎酒店是唯一通過4項認證旅宿，縣府今年再推「健康照護友善旅宿認證」，鼓勵業者一起努力，讓遊客到台東都能享受到賓至如歸的滿意服務。
台東縣政府表示，去年4項友善認證包括國際服務品質認證、友善鐵人旅宿認證、親善Long Stay旅宿認證、高齡環境旅宿認證，各認證除了服務品質提升，也針對特殊、專項遊客住宿，提供更高服務品質，不少飯店已通過3項認證，娜路彎酒店是唯一通過4認證旅宿。
娜路彎酒店顧客部協理邱盛堂表示，每項認證都是為提升服務品質，或因應客群所提供的貼心規畫，例如高齡友善認證，要求房間浴廁等處要有扶手，公告文字字體要比一般更大、顏色必須更容易辨識，如果旅行團高齡長輩居多，住此認證飯店就更方便。
「服務就是為客戶著想！」邱盛堂說，台東是國內鐵人三項運動重要場地，鐵人三項選手早上3點多就起床參賽，比賽到中午才回來，飯店除讓選手延後退宿時間，真的太晚回來，也提供沖澡、更衣空間，另外還提供自行車專屬停車位、擦拭保養洗車設施，讓選手住得安心滿意。
交觀處處長余明勳指出，健康照護友善旅宿認證，由多個醫療、管理機構全程輔導，住宿客若有長照服務需求，旅宿業者不僅要具備相關設施，管理人也要具備一定照護能力協助，認證由專業認證機構審查，期許縣內旅宿透過認證，提升競爭力，帶給旅客更細緻住宿體驗，感受台東慢經濟魅力。
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