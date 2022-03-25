台南醫院新化分院為病人完成腹腔鏡手術 造福山區民眾

在家臥床多年的71歲盧先生，患有糖尿病及失智症，去年11月底因腹痛發燒至新化分院住院，電腦斷層檢查顯示有膽結石及急性膽囊炎，因新化分院當時無腹腔鏡設備，曾與家屬討論是否轉院進行手術治療，但家屬考量就近照顧問題，最後還是決定在新化分院以傳統手術處理﹔幸而在台南醫院總院開刀房大力幫忙下，廠商願意提供腹腔鏡儀器讓分院使用，因此病人最後接受了腹腔鏡膽囊切除手術，術後恢復良好，術後幾天就順利出院。

台南醫院表示，急性腹症是指腹痛無法在短時間內得到診斷或使症狀解除的情況，可能的原因可由最輕微的急性胃腸炎，乃至因腸胃道穿孔而導致的腹膜炎﹔急性闌尾炎及急性膽囊炎也是常見造成急性腹症的病因，在一般狀況下此兩種疾病皆建議外科手術治療。

腹腔鏡手術藉由在腹部切開數個小傷口（約0.5到1.5公分），將腹腔鏡及特製的外科工具放入腹腔內進行手術，相比傳統的開腹手術，腹腔鏡的傷口較小，因此也被稱為「微創手術」﹔因其傷口較小，術後傷口疼痛較輕微，也較不影響腸胃蠕動，可讓病人能早期下床及早期進食，縮短恢復的時間，也減少住院天數，加上傷口小對於外觀的影響也較小，同時也可降低未來術後沾黏的機率。在評估適合的病人及適當的情況下，腹腔鏡手術逐漸成為主流。

腹腔鏡手術是科技日新月異下的一種新手術方式，1901年德國的Kelling醫師首次將膀胱鏡置入腹腔內進行檢查後，更多醫師開始發現這項技術對於腹腔內疾病的價值。瑞典的Jacobaeus醫師在1910年第一次使用laparoscopy這個名詞撰寫文章發表115位病人的檢查結果，之後許多醫師及科學家進一步完善技術面及推廣下，許多臨床手術也可以使用腹腔鏡術式來完成。