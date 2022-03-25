男背痛拖20年駝背領殘障手冊 一查才知是僵直性脊椎炎

53歲王先生在年輕當兵時出現下背痛困擾，起初以為是當兵太操勞不以為意，結果下背痛竟持續超過二十年，曾經服用過止痛藥但效果有限，後來背部彎曲駝背只能低頭走路，只好求診骨科並進行脊椎矯正手術，但仍無法改善症狀，並領有殘障手冊。未料前幾年兒子當兵也出現下背痛，幸好兒子機警上網找資料，到安南醫院求助風濕免疫科主任醫師林理信，診斷確診為遺傳性「僵直性脊椎炎」，經生物製劑治療後，現在過著與正常人一樣正常的生活。

林理信表示，像王先生兵時下背疼痛的類似情況，常見被誤當過度勞動原因而延誤治療。僵直性脊椎炎好發於20至40歲的年輕族群，男性是女性的3倍，是一種全身性發炎疾病，一旦發病就是終生疾病。臨床上約七成病人會出現下背痛典型症狀，頸椎、胸椎及腰椎都可能會被侵犯，只要持續治療減少脊椎及關節破壞，就可維持良好的生活品質。

林理信說，發炎性的下背痛跟一般的下背痛最大的區別在於，一般下背痛會越動越痛，而發炎性下背痛則是越動越不痛，越不動越痛且容易發作在早上清晨起床，在睡午覺後或久坐椅子上工作，只要身體一段時間沒有活動就會開始疼痛，不過只要活動伸展幾分鐘疼痛就會舒緩，臨床上也經常看到僵直性脊椎炎患者誤被以為是椎間盤凸出或其他脊椎疾病，以致延誤黃金治療時間。

林理信指出，由於僵直性脊椎炎疾病進展緩慢且具遺傳特性，因此診斷上會以Ｘ光為主要判斷，若下背薦腸骨關節有明顯雙側第二級以上薦腸骨關節炎，或是單側第三級以上薦腸骨關節炎，再搭配患者發炎性下背痛等典型症狀及參考抽血驗HLA-B27基因，由以上來整合評估來診斷僵直性脊椎炎。

在僵直性脊椎炎治療方面，過去僅能靠非類固醇消炎止痛藥及免疫調節劑來控制病情但治療效果不彰。近來透過生物製劑治療，讓僵直性脊椎炎可得到良好治療效果，且對周邊關節炎、骨接點發炎及虹彩炎等併發症也很有效，不啻對患者是一大福音。對於有生育計畫及需要哺乳的女性患者來說，目前也有適合的生物製劑，患者可與醫師充分溝通，以達控制疾病跟成功懷孕雙贏局面。

林理信提醒，若發現自身有長期發炎性下背痛症狀、有僵直性脊椎炎家族病史，或眼睛虹彩炎等情況時，就應儘早尋求風濕免疫專科醫師檢查診斷。目前僵直性脊椎炎治療藥物多元，只要積極治療，都可以像日前媒體報導的東京奧運僵直性脊椎炎羽球選手一樣，正常生活運動都沒問題，保有良好的生活品質。