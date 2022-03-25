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兒童節最殺優惠 劍湖山中「這三碼」99元水陸任玩
劍湖山世界超狂優惠又來了！這次的「Fun水啦！恐龍童樂會」 自4月2日至5日，身分證字號有1、5、7三碼，門票最低只要99元，這4天再加碼開放夏天限定的水樂園，有大船塢、龍捲風與大碗公3項水設施，讓家長帶著小孩一起來消暑。
劍湖山這次因應兒童節連假，推出超殺優惠，只要身分證字號1、5、7三碼全中，即享最低門票價99元，若中兩碼則有299元優惠，只中一碼也能有半價折扣450元。需要注意的是，一個數字只能計算一次，如A111111111，就算中一碼；若未帶身分證，需要同時出示健保卡和戶口名簿。
除了提早開放的水樂園外，劍湖山今年也有全新主題恐龍樂園登場。「VR Dino飛越恐龍谷」號稱是亞洲唯一以六軸懸臂搭配VR眼鏡，再加上體感技術的樂園，讓影片中的每一幕真實呈現，彷彿走進恐龍年代，在沈浸式感受中體驗眾龍環伺的刺激感。另外，園區內也有恐龍實境秀、航向恐龍谷等演出活動，喜歡恐龍的大人小孩絕對不能錯過。
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