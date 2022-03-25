兒童節最殺優惠 劍湖山中「這三碼」99元水陸任玩

劍湖山世界超狂優惠又來了！這次的「Fun水啦！恐龍童樂會」 自4月2日至5日，身分證字號有1、5、7三碼，門票最低只要99元，這4天再加碼開放夏天限定的水樂園，有大船塢、龍捲風與大碗公3項水設施，讓家長帶著小孩一起來消暑。

劍湖山這次因應兒童節連假，推出超殺優惠，只要身分證字號1、5、7三碼全中，即享最低門票價99元，若中兩碼則有299元優惠，只中一碼也能有半價折扣450元。需要注意的是，一個數字只能計算一次，如A111111111，就算中一碼；若未帶身分證，需要同時出示健保卡和戶口名簿。