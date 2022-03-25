周六晚又有鋒面 彭啟明：清明連假不會雨紛紛

今天清晨北部仍陰沉偶飄雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，西半部也有局部零星雨勢，但已經緩和許多，溫度也顯著回升約3度，北部已經回到19-20度，白天也會顯著回升，預計今明兩天白天高溫各地會到26-28度。

他說，目前整體環境已經轉為偏東風到東南風或偏南風的變化趨勢中，鋒面雲系接續影響會告一段落，整體雲系北抬，由南往北今天的天氣逐漸好轉，南部的天氣已經好轉，今天轉為多雲到晴，也會明顯回溫，北部東半部會慢一點，午後都會轉為多雲的天氣，今天下半天到周六是一個空檔，好好把握。

他說，周六晚間另外一波鋒面將逐漸接近北台灣，由北往南將陸續有雨，這波預期在周六深夜到周日通過時，也有機會有較大雨勢，不排除有雷陣雨出現。

彭啟明說，這一波同樣也會出現溫度下滑，和周六回溫的情境有顯著差異，還是要留意溫差變化，尤其是周日、下周一的較涼空氣接近，北部仍有可能跌到都會地區14-15度，空曠地區12-14度的低溫。

他說，這波將持續到下周一二，不過華南的雲帶仍持續影響，都還是容易有雨的天氣，可能要到下周三、周四，降雨才會趨緩，下周五將轉為偏東北風，水氣將會減少。

清明連假期間，彭啟明說，整體環境是偏東北風，水氣也顯著減少許多，這波屬於偏東北風的情境，大環境偏涼，東北部迎風面可能較為陰沉偶有地形陣雨，中南部或西半部較為晴朗，大致上不會出現近期每天都是雨紛紛，相對近期是較穩定的天氣，不過天氣的變動性仍存在，仍需要更新留意。