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氣溫大幅回升上看31度 吳德榮：明晚鋒面到轉雷雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天上午起各地逐漸轉為多雲時晴的天氣，氣溫大幅回升。本報資料照片
今天上午起各地逐漸轉為多雲時晴的天氣，氣溫大幅回升。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午至明天白天，為兩波鋒面間的空檔。今天上午起各地逐漸轉為多雲時晴的天氣，氣溫大幅回升；北部18至28度，中部18至30度，南部19至31度，東部18至30度。

他說，明天白天各地多雲時晴，山區午後有局部陣雨的機率；暖熱如夏，各地區高溫更將升至32度以上。明晚另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。下周日、下周一鋒面南北徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼；應注意雷擊、瞬間大雨及氣溫變化。

吳德榮說，下周二鋒面結構減弱，降雨減少，有短暫空檔，氣溫回升。下周三下午起鋒面結構增強，各地降雨再增多，冷空氣南下、氣溫逐漸下降。下周四轉為東北季風的型態，迎風有雨背風晴，北偏涼南微熱。春季乍暖還寒、天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。

吳德榮 高溫

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