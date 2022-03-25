聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣溫大幅回升上看31度 吳德榮：明晚鋒面到轉雷雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午至明天白天，為兩波鋒面間的空檔。今天上午起各地逐漸轉為多雲時晴的天氣，氣溫大幅回升；北部18至28度，中部18至30度，南部19至31度，東部18至30度。
他說，明天白天各地多雲時晴，山區午後有局部陣雨的機率；暖熱如夏，各地區高溫更將升至32度以上。明晚另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。下周日、下周一鋒面南北徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼；應注意雷擊、瞬間大雨及氣溫變化。
吳德榮說，下周二鋒面結構減弱，降雨減少，有短暫空檔，氣溫回升。下周三下午起鋒面結構增強，各地降雨再增多，冷空氣南下、氣溫逐漸下降。下周四轉為東北季風的型態，迎風有雨背風晴，北偏涼南微熱。春季乍暖還寒、天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言