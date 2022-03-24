新劇團推李寶春版「夜奔」 辜懷群談京劇:必也溫和客觀

繼去年底演出令人耳目一新的新編京劇「魔笛」，台北新劇團開春將重現「新老戲」品牌的經典傳統戲碼，五齣充分展現各行當壓箱絕活的精彩好戲薈萃於一台，同時宣告2022年最新一季戲曲線上頻道「酷雲劇場」隆重開播。

辜公亮基金會推廣傳統戲曲幾十年來，一向是「老戲」與「新戲」雙軌並進。辜公亮基金會執行長辜懷群認為，時常看台北新劇團的戲的觀眾必能在骨子老戲與新老戲之間，找到辜公亮文教基金會在京劇如何因應時代脈動上的態度與手段：「不能故步自封，必也溫和客觀。」而年輕演員排演老戲則能提昇唱念做打基本功底，借鑑前輩與同行。

這檔「京劇薈演」推出的經典戲碼《李逵探母》、《貴妃醉酒》、《扈家莊》、《林沖夜奔》及《宇宙鋒》，皆由李寶春整理劇本並擔任藝術指導。台北新劇團二位主要旦角演員陳雨萱、孔玥慈，將詮釋兩個令人心疼的女人，一是在《宇宙鋒》堅強得讓人心疼的趙艷容；一是在《貴妃醉酒》嬌憨得使人心疼的楊玉環。這兩齣戲都是梅派經典劇目，，唱功與身段的要求俱重，需要深厚的傳統功底。

值得一提的是，《宇宙鋒》是國內難得見的完整版本，從〈指鹿為馬〉到〈金殿裝瘋〉情節緊湊，一氣呵成。〈裝瘋〉以大段反二黃搭配梅大師的身段編排，難度極高，首次挑戰此戲的陳雨萱將發揮優秀的唱作功力，展現這位堅強女性「美」與「瘋」的反差形象。

台北新劇團的武戲一向有看頭，這次推出由武旦擔當的《扈家莊》以及武生為主戲的《林沖夜奔》，二齣皆取材自水滸傳，且都是崑腔演唱搭配高難度身段武打動作，挑戰演員體能極限。飾演《扈家莊》扈三娘一角的余季柔，小巧可愛卻爆發力十足，穿戴繁重，滿手兵器，一場又一場的對打滿場飛，同時展現女將的威風與嬌媚，吸睛度一百分。

堪為武生藝術極致的《林沖夜奔》由徐彥凱首次擔綱演出，他獲得李寶春的親授，展現茹派功架「圓」美及身段協調的特色，加上唱、唸刻劃人物內心，一字一句一招一式都表現出林沖的瀟灑氣度以及被逼上梁山的悲壯心境。李寶春說他是跟茹派傳人茹元俊學這齣戲的，後來又融合了父親李少春的手法，而今全部傳授給徐彥凱。辜懷群表示，李寶春手上這版《夜奔》，兩岸沒有第二家，極其珍貴。

隨著這檔京劇薈演的演出，同時宣告2022年【酷雲劇場】最新一季節目將於27日下午兩點半《林沖夜奔》與《宇宙鋒》的演出同步隆重開播。今年度【酷雲劇場】內容包括台北新劇團的LIVE實況京劇直播，以及其他基金會擁有版權的優秀戲曲節目。辜懷群說，經過近二年的觀察，決定【酷雲劇場】每週日的首播時間自今年起從晚間八點提前到七點半，讓想即時收看的網友們更加便利。

●「京劇薈演」本周六、日下午在台北市政府大樓的親子劇場演出二場，餘票不多，請洽兩廳院OPENTIX售票系統。