她腹痛、解便不順長達6個月 竟是卵巢癌

卵巢癌素有「沈默殺手」稱號，是婦科癌症中最為棘手的疾病。據統計，近75%的新診斷個案已晚期（第三期、第四期），透過手術將腫瘤切除乾淨，是提高晚期卵巢癌5年存活率的關鍵。一名50多歲的王小姐，早期曾患子宮內膜異位症（俗稱巧克力囊腫），因腹痛近6個月時間，且長期解便不順，到院檢查竟確診卵巢癌，經台中榮民總醫院團隊合力治療，至今開刀滿4年半，病況穩定且無腫瘤復發。

王小姐長期腹痛，到台中榮總以超音波檢查，發現卵巢有4公分的巧克力囊腫，雖經腹腔鏡手術切除患側卵巢輸卵管，但病理報告顯示為卵巢癌，因此轉診至婦產科主任呂建興門診，並接受子宮、卵巢、輸卵管、網膜、淋巴腺摘除手術。不過腫瘤已侵犯到直腸，因此由大腸直腸外科醫師鄭厚軒進行直腸切除手術，因此腹腔內所有肉眼可見腫瘤，全被清除乾淨。

王小姐確診卵巢癌為第三期，經過腫瘤切除手術後，再接受6次加強化療，開刀至今已滿4年半，目前病況穩定，追蹤電腦斷層及腫瘤指數，顯示一切良好，並無腫瘤復發情況。

台中榮總婦女醫學部部主任陳明哲指出，巧克力囊腫的患者年輕時不易懷孕，常遇到生育困擾，少部分患者經過數年後，巧克力囊腫會演變成癌症，呼籲婦女生育後應定期半年、一年回診追蹤，包括照超音波、抽血檢驗腫瘤指標CA-125，若發現癌化應及早接受手術，可減少切除範圍，痊癒機會也大增。

陳明哲表示，子宮內膜異位症主要隨荷爾蒙分泌而增長，女性停經後荷爾蒙分泌較少，腫瘤理論上會萎縮，但也有例外情況。建議曾有子宮內膜異位症患者，即便停經後，仍要定期追蹤。

台中榮總婦女醫學部主治醫師石宇翔表示，標準卵巢癌手術，切除範圍包括子宮、雙側卵巢輸卵管、網膜、後腹腔淋巴腺，若腫瘤移轉到其他器官，醫師評估在維持器官功能下，盡量切除腫瘤。因晚期卵巢癌多在腹部有大規模轉移，手術經常涉及多科的外科技術，爲進行廣泛腹部切除，須藉由一般外科、直腸外科、泌尿外科協助切除病灶。

卵巢癌晚期擴散範圍相當廣泛，石宇翔表示，專家將「完善切除」腫瘤定義為殘留腫瘤小於1公分，若大於1公分則是未完善切除，完全切除腫瘤治療效果最佳。根據美國、歐洲醫學中心統計，第三、四期卵巢癌無法完善切除比例約3至5成，台中榮總統計，2011至2017年共112位病人，第三期未能完善切除比例僅17%、第四期未能完善切除比例只有15%。

卵巢癌術後的殘存腫瘤比例，攸關疾病預後狀況。根據文獻，第三期卵巢癌殘存腫瘤若大於1公分，疾病存活率僅35個月；若殘存腫瘤小於1公分，疾病存活率約59個月，若切除到肉眼看不見，疾病存活率延長到106個月。第四期卵巢癌若殘存腫瘤大於1公分，疾病存活率只有20至31個月，若殘存腫瘤小於1公分，疾病存活率約在29至32個月，若切至肉眼看不見，疾病存活率可延長至72個月。

比對2018年美國癌登系統最新資料、2017年我國國民健康署統計，第三期卵巢癌5年存活率美國僅39%，台灣醫學中心44%，台中榮總為58%；第四期卵巢癌5年存活率美國17%，台灣醫學中心26%，台中榮總達52%。台中榮總卵巢癌治療成果卓越，2020年也獲得SNQ國家品質標章證書。