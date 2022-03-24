快訊

桃園春祭大典通知單寫「祝壽」 網驚：國文不能廢

澤倫斯基瑞典國會演說 示警俄羅斯有意挺進波羅的海

她腹痛、解便不順長達6個月 竟是卵巢癌

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台中榮總卵巢癌治療成果卓越，2020年獲得SNQ國家品質標章證書。圖／台中榮總提供
台中榮總卵巢癌治療成果卓越，2020年獲得SNQ國家品質標章證書。圖／台中榮總提供

卵巢癌素有「沈默殺手」稱號，是婦科癌症中最為棘手的疾病。據統計，近75%的新診斷個案已晚期（第三期、第四期），透過手術將腫瘤切除乾淨，是提高晚期卵巢癌5年存活率的關鍵。一名50多歲的王小姐，早期曾患子宮內膜異位症（俗稱巧克力囊腫），因腹痛近6個月時間，且長期解便不順，到院檢查竟確診卵巢癌，經台中榮民總醫院團隊合力治療，至今開刀滿4年半，病況穩定且無腫瘤復發。

王小姐長期腹痛，到台中榮總以超音波檢查，發現卵巢有4公分的巧克力囊腫，雖經腹腔鏡手術切除患側卵巢輸卵管，但病理報告顯示為卵巢癌，因此轉診至婦產科主任呂建興門診，並接受子宮、卵巢、輸卵管、網膜、淋巴腺摘除手術。不過腫瘤已侵犯到直腸，因此由大腸直腸外科醫師鄭厚軒進行直腸切除手術，因此腹腔內所有肉眼可見腫瘤，全被清除乾淨。

王小姐確診卵巢癌為第三期，經過腫瘤切除手術後，再接受6次加強化療，開刀至今已滿4年半，目前病況穩定，追蹤電腦斷層及腫瘤指數，顯示一切良好，並無腫瘤復發情況。

台中榮總婦女醫學部部主任陳明哲指出，巧克力囊腫的患者年輕時不易懷孕，常遇到生育困擾，少部分患者經過數年後，巧克力囊腫會演變成癌症，呼籲婦女生育後應定期半年、一年回診追蹤，包括照超音波、抽血檢驗腫瘤指標CA-125，若發現癌化應及早接受手術，可減少切除範圍，痊癒機會也大增。

陳明哲表示，子宮內膜異位症主要隨荷爾蒙分泌而增長，女性停經後荷爾蒙分泌較少，腫瘤理論上會萎縮，但也有例外情況。建議曾有子宮內膜異位症患者，即便停經後，仍要定期追蹤。

台中榮總婦女醫學部主治醫師石宇翔表示，標準卵巢癌手術，切除範圍包括子宮、雙側卵巢輸卵管、網膜、後腹腔淋巴腺，若腫瘤移轉到其他器官，醫師評估在維持器官功能下，盡量切除腫瘤。因晚期卵巢癌多在腹部有大規模轉移，手術經常涉及多科的外科技術，爲進行廣泛腹部切除，須藉由一般外科、直腸外科、泌尿外科協助切除病灶。

卵巢癌晚期擴散範圍相當廣泛，石宇翔表示，專家將「完善切除」腫瘤定義為殘留腫瘤小於1公分，若大於1公分則是未完善切除，完全切除腫瘤治療效果最佳。根據美國、歐洲醫學中心統計，第三、四期卵巢癌無法完善切除比例約3至5成，台中榮總統計，2011至2017年共112位病人，第三期未能完善切除比例僅17%、第四期未能完善切除比例只有15%。

卵巢癌術後的殘存腫瘤比例，攸關疾病預後狀況。根據文獻，第三期卵巢癌殘存腫瘤若大於1公分，疾病存活率僅35個月；若殘存腫瘤小於1公分，疾病存活率約59個月，若切除到肉眼看不見，疾病存活率延長到106個月。第四期卵巢癌若殘存腫瘤大於1公分，疾病存活率只有20至31個月，若殘存腫瘤小於1公分，疾病存活率約在29至32個月，若切至肉眼看不見，疾病存活率可延長至72個月。

比對2018年美國癌登系統最新資料、2017年我國國民健康署統計，第三期卵巢癌5年存活率美國僅39%，台灣醫學中心44%，台中榮總為58%；第四期卵巢癌5年存活率美國17%，台灣醫學中心26%，台中榮總達52%。台中榮總卵巢癌治療成果卓越，2020年也獲得SNQ國家品質標章證書。

腫瘤 卵巢癌 台中榮總

延伸閱讀

長聖攻細胞治療 有斬獲

朱芯儀吐病況！乳癌腫瘤大很快「乳頭被拉扯到凹陷」

男子突然腰痛到小便也疼 醫查出竟是肺癌轉移脊椎

女努力減肥卻體重狂飆 醫挖出禍首：長出頭髮跟牙齒的9公斤卵巢腫瘤

相關新聞

尿路結石與生產、牙痛並列「人生三大痛」 切勿延誤就醫

近兩年來，受到疫情影響，許多民眾即使身體不舒服，仍不敢就醫，擔心增加感染風險，泌尿外科醫師發現，最近尿路結石患者明顯增加...

高所得者多付健保費影響13.7萬人 最多每月增加1939元

隨著國人收入增加，為提升負擔公平性，高所得者將多負擔健保費。衛福部最新預告，健保投保金額級距將向上調高5個級距，自現行最...

不甩併購消息 台灣家樂福：今年新展店計畫持續進行中

外傳統一將買下台灣家樂福的消息近日又傳得沸沸揚揚，但在確定花落誰家之前，台灣家樂福對外口徑一致，均表示未聽到任何消息，目...

她腹痛、解便不順長達6個月 竟是卵巢癌

卵巢癌素有「沈默殺手」稱號，是婦科癌症中最為棘手的疾病。據統計，近75%的新診斷個案已晚期（第三期、第四期），透過手術將...

清明連假 國道好走時段出爐

清明連假國道好走時段出爐，高公局今天說，西部國道南向尖峰日建議早上6時前或中午12時後出發；西部國道北向尖峰日建議南部地...

週末西半部先回溫再轉濕涼 兩天溫差逾10度

氣象局今天表示，明天起回溫，週末天氣先偏熱再轉濕涼，26、27日兩天西半部溫差可能逾攝氏10度；27、28日水氣多，中部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。