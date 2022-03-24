尿路結石與生產、牙痛並列「人生三大痛」 切勿延誤就醫

近兩年來，受到疫情影響，許多民眾即使身體不舒服，仍不敢就醫，擔心增加感染風險，泌尿外科醫師發現，最近尿路結石患者明顯增加，就有病友結石過大，堵住腎臟對外出口，嚴重腎水腫，再晚一點急救，可能引發敗血症。

台中榮總泌尿外科主治醫師林嘉彥表示，泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱、攝護腺及尿道，在這些部位如果出現結石，均屬於尿路結石。台灣平均每10個成年人中就有1人尿路結石，盛行率超過一成，患者以30到50歲的男性為主。

林嘉彥說，腎結石阻塞輸尿管，引發劇烈疼痛，這與生產、牙痛並列為「人生三大痛」，不少人痛到在地上打滾，甚至嘔度，必須緊急送至急診，打止痛針，並接受手術治療。

林嘉彥指出，結石痛稱為「腎絞痛」，一般來說，腎臟裡的結石不會引發疼痛感，一旦小結石從腎掉下來，卡在輸尿管，結石表面粗糙，來回刮著輸尿管，會令人痛不欲生。

尿路結石症狀表現不一，有人沒有感覺，有人則是痛到喪失行為能力，綜合來說，疼痛、血尿是最典型的二大症狀。林嘉彥表示，若未妥善控制，尿液容易滋生細菌繼而引發尿路感染。一旦造成腎盂腎炎，將產生發燒、寒顫、頭暈、全身無力、食慾減退，甚至引起敗血症。

56歲陳先生就是典型個案，長期以來，尿路結石反覆發作，10年來經歷2次經皮腎造廔截石手術，及多次體外震波碎石術。只要一發作，除了劇痛之外，另合併發燒、寒顫、頭暈、全身無力。

新春連假期間，再度發作，他擔心就醫染疫風險，在家強忍數周，實在痛到受不了，才趕至急診，檢查發現，2顆約2公分大的結石就堵在左腎臟出口，造成嚴重腎水腫。

林嘉彥表示，經緊急施以軟式輸尿管腎臟鏡，並搭配吸石清專利負壓導管，降低出血及感染風險，順利解決危機，術後恢復情況良好，住院一天後即能出院，大幅降低洗腎風險。

林嘉彥說，尿路結石患者如果劇烈絞痛，即時就醫治療，大都無損及腎臟功能，最怕的是完全沒有症狀，等到出現水腫，此時就醫，結石緊緊黏貼輸尿管壁，且腎臟功能恐已遭損。

由於尿路結石容易復發，5年內再發率高達5成，林嘉彥提醒，患者務必每半年回診1次，即使沒有症狀，也需定期追蹤。另外，平常應該多喝水、少吃草酸鹽含量高的食物，減少攝取太多的動物性蛋白及鹽分。