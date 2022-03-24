醫師：諾羅病毒流行 呼籲勤洗手遵守衛生習慣

近日為諾羅病毒流行期，新北市亞東紀念醫院今天提醒民眾，嚴格遵守個人與飲食衛生習慣，才能預防諾羅病毒；尤其，酒精或乾洗手液無法殺死病毒，建議餐前、便後用肥皂洗手。

新北市板橋區亞東紀念醫院今天發布新聞表示，根據衛生福利部疾病管制署急診就醫監測資料顯示，今年自228 連假後，全國開始流行急性腸胃炎，檢測出病原多為諾羅病毒（Norovirus）感染。

新聞稿表示，諾羅病毒是單鏈的 RNA病毒，無套膜，一年4季都會造成感染。因諾羅病毒無套膜，酒精或乾洗手液無法有效殺死病毒，建議用肥皂洗手；環境清潔需較高濃度0.1%的稀釋漂白水，若處理嘔吐物及排泄物建議使用0.5%的稀釋漂白水。

亞東醫院感染科醫師蔡茂松表示，諾羅病毒的潛伏期通常是24至48小時，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、肌肉痠痛、倦怠，約一半的病人會發燒。多數人症狀持續不超過3日，適當補充水分並給予支持性治療，都能在數天內改善。

蔡茂松說，諾羅病毒傳染途徑以糞、口途徑為主，可被人直接接觸傳染，或糞便、飲食感染；提醒遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒，特別是如廁後、進食或準備食物前要勤洗手。

蔡茂松說，諾羅病毒不會對身體健康者造成大危害，無須恐慌；但老年人、嬰幼兒、慢性病、腎或心臟病患，則較易發生嚴重病例，有相關症狀仍要儘速就醫。