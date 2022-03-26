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連假出遊必看！人氣渡假飯店大公開

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
連假出遊必看！人氣渡假飯店大公開。 圖片來源/unsplash
連假出遊必看！人氣渡假飯店大公開。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「渡假飯店」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大渡假飯店網路聲量，以及渡假飯店三大網路話題焦點。

隨著天氣逐漸轉暖，許多人都規劃到戶外踏青、呼吸新鮮空氣，而除了走訪各地景點外，有些民眾也會選擇入住有著多元設施及活動體驗的渡假飯店，在飯店裡悠閒的度過假期。

晶華酒店「露天星空電影」引熱議 晶英酒店全台據點各有特色

觀察網友熱議的渡假飯店，可發現「晶華酒店」最受熱論，最近有網友分享自己入住晶華酒店的經驗，除了大讚房內佈置高級舒適及食物美味外，也大推「露天星空電影院真的超驚艷！！在頂樓的泳池那裡，還可以泡在泳池裡看」，並表示各時段播放的電影皆不同，民眾可選擇自己有興趣的電影做觀賞，另外也提醒網友務必事先訂位，以免向隅。

TOP6 渡假飯店 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP6 渡假飯店 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，分別在台南、花蓮及宜蘭都有據點的「晶英酒店」也是許多民眾出遊入住的首選，有網友就表示「晶英（酒店）我三間都住過，真的都很值得，每間都很有特色」，讓許多心有戚戚焉的民眾回應「蘭城（晶英酒店）真的必住！櫻桃鴨好吃」、「太魯閣（晶英酒店）一輩子一定要去住至少一次，記得選景好一點的，不會後悔」；另外，位於信義區中心的「君悅酒店」，因交通方便且可就近觀賞101大樓，也是許多民眾跨年必訂的渡假飯店，有網友就分享「跨年定了君悅，101煙火看得清楚又不用人擠人」，讓許多民眾紛紛表示「明年也要訂！」。

渡假必備「泡湯」行程 旅遊展最多好康優惠

接著觀察民眾對於渡假飯店的話題焦點，首先，可發現網友對於「房型設施」十分在意，像是有人就發文請益「溫泉渡假飯店最推哪間？」，引發社群迴響，另外，也有民眾分享「上次住了一間親子房型的（渡假飯店），房間裡還有溫泉可泡湯，真的超棒，在房間就過完一天了」，讓許多網友回應「溫泉真的首選…每次挑飯店都先看有沒有溫泉」。

渡假飯店3大網路話題焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
渡假飯店3大網路話題焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「價錢考量」也是許多民眾在意的要素，有網友就分享「旅遊展真的超多好康，上次搶到福容（大飯店）的優惠券，至少便宜一半」，讓許多民眾紛紛回應「平常真的貴鬆鬆，住不下去」、「有優惠券才住得起」；另外，飯店內的「供餐美食」也是許多人入住飯店的重要考量之一，其中有網友就表示「住飯店最期待早餐，上次吃了君悅的早餐覺得不錯，很加分」，引起許多共鳴。

近期也有出遊的打算嗎？如果還沒有行程規劃，不妨參考以上的熱門排行，挑選一間喜歡的渡假飯店，跟家人朋友一起悠閒渡過美好假期吧！

觀看原文→https://bit.ly/3tzdZBS

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

晶英酒店 溫泉

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