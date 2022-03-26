快訊

改變戰略？俄：首階段任務完成 將「解放」頓巴斯地區

隔17年修憲爭議非最大 卻首度挑戰天關大魔王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保部分負擔調漲草案出爐！ 「改革成效」引網友熱論

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
健保部分負擔調漲草案出爐！ 「改革成效」引網友熱論。 圖片來源/unsplash
健保部分負擔調漲草案出爐！ 「改革成效」引網友熱論。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「健保部分負擔」話題的網路聲量表現，帶您了解健保部分負擔費用調漲的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

台灣健保體系雖然完善，然而隨著時間推移、基本工資與各項成本的調漲，政府於財政上的負擔日益加重，健保更是年年赤字，為維持健全的醫療環境與福利，全民健保制度因應社會現況持續調整，而近日健保部分負擔的新制引起網友關注，其收費調漲的必要性與成效等面向引起網友熱烈討論。

健保部分負擔調漲討論聲量一覽 網友：「漲價有感」

在2月25日當天，健保署開會提出健保改革5大配套措施，其中「部分負擔」費用調漲引起網友熱議，尤其於「慢性病連續處方箋」方面的收費調整，許多民眾表示如「不該懲罰真正需要健保資源的慢性病患」、「請問管制藥品醫院才有…慢性處方簽為何要收錢？」，紛紛為慢性病患負擔加重的可能性提出擔憂。

「健保部分負擔調漲」話題 近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
「健保部分負擔調漲」話題 近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著在3月16日傍晚，衛福部正式預告修改「健保部分負擔改革草案」，並公佈其收費調整細節，經相關單位討論與評估後，慢性處方箋最終維持現況，第二、三次領藥無須自付，但新制公佈的調漲幅度仍引起網友兩極討論，留言表示「什麼都漲就是薪水不漲」、「早該漲了，因為一堆人濫用健保」，而在隔天3月17日時，各大新聞媒體陸續統整出至各級醫療體系看診的收費試算，改革前後的價格落差令話題討論再度被推至高峰。

漲價真的能改善問題？ 濫用醫療資源弊端仍有待審查

進一步觀察網友對於部分負擔調漲的正反意見，其中有部分網友抱持支持態度，認為收費調整能有效改善「醫療基層萎縮」問題，減少民眾因收費差異不大而「大小病都往大醫院跑」的情形，留言如「這個拿來應付動不動就愛逛醫院看病的人，會有巨大的嚇阻作用」，加上收費調漲能增加健保收入，改善醫療支援品質同時也有助於促成「健保永續」。

「健保部分負擔調漲」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
「健保部分負擔調漲」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

至於抱持反對意見的網友大多認為改革方向不應往漲價發展，而是該更積極地解決長久以來「醫療資源被濫用」的問題，留言提到如「藥物回扣才是最大的漏洞吧」、「不解決醫療資源浪費問題，直接漲費用太粗暴！」等，提出僅針對收費進行改革，乃治標不至本。另外也有網友擔憂部分負擔調漲會造成「弱勢族群經濟負擔加重」，表示「萬物皆漲，為什麼弱勢民眾愈來愈難過」，並期望政府對弱勢族群能有完善的配套措施。

你認為這次的部分負擔的調漲幅度合理嗎？全民健保最終目的，還是希望避免民眾因財務壓力而影響到醫療資源的享用和自身健康，期望能在健保永續、保障國民健康的天秤間取得平衡，有賴政府持續的權衡調整。

觀看原文→https://bit.ly/3iAtW4B

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

健保 慢性病

延伸閱讀

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳逾百元

末期衰弱老人等納健保安寧療護對象 新制5月1日上路

NCC通過低軌衛星頻率核配草案 業者最快6月可申請

用量第二神經炎藥愛樂康糖衣錠重量不一 食藥署回收

相關新聞

今晚起鋒面徘徊 吳德榮：防雷擊強風大雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有鬆散的中層雲，台灣上空有小範圍的微弱回...

潮濕天氣晾衣難乾 日本節目教4大室內晾衣最佳法

專家指出，衣服的霉味是源於莫拉氏菌，莫拉氏菌除了會在高溫及高濕度的地方滋生，亦會以人體的皮脂污垢為食。因此莫拉氏菌會依附在衣物纖維上，導致衣物發出異味。

台鐵嘉義站美學成果曝 局長5指示：公司化前先提升服務

台鐵嘉義站積極進行美學改造。台鐵局說，和台灣設計研究院 TDRl 合作，對嘉義站進行減法美學整建改造，已經進入最後階段。...

基隆轉型經驗登上匈牙利旅遊雜誌

最新一期匈牙利旅遊雜誌「世界旅行家」以台灣為主題，介紹台北松山慈祐宮、故宮博物院等景點，並詳細報導基隆的轉型經驗和頗具特...

鋒面接近天氣轉不穩定 降雨前暖熱台東飆35度以上

中央氣象局指出，今天傍晚起鋒面通過及東北季風增強，各地天氣明顯轉不穩定，普遍出現陣雨或雷雨，西半部恐有局部大雨。未下雨前...

健保部分負擔調漲草案出爐！ 「改革成效」引網友熱論

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「健保部分負擔」話題的網路聲量表現，帶您了解健保部分負擔費用調漲的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。