健保部分負擔調漲草案出爐！ 「改革成效」引網友熱論

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「健保部分負擔」話題的網路聲量表現，帶您了解健保部分負擔費用調漲的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

台灣健保體系雖然完善，然而隨著時間推移、基本工資與各項成本的調漲，政府於財政上的負擔日益加重，健保更是年年赤字，為維持健全的醫療環境與福利，全民健保制度因應社會現況持續調整，而近日健保部分負擔的新制引起網友關注，其收費調漲的必要性與成效等面向引起網友熱烈討論。

健保部分負擔調漲討論聲量一覽 網友：「漲價有感」

在2月25日當天，健保署開會提出健保改革5大配套措施，其中「部分負擔」費用調漲引起網友熱議，尤其於「慢性病連續處方箋」方面的收費調整，許多民眾表示如「不該懲罰真正需要健保資源的慢性病患」、「請問管制藥品醫院才有…慢性處方簽為何要收錢？」，紛紛為慢性病患負擔加重的可能性提出擔憂。

「健保部分負擔調漲」話題 近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著在3月16日傍晚，衛福部正式預告修改「健保部分負擔改革草案」，並公佈其收費調整細節，經相關單位討論與評估後，慢性處方箋最終維持現況，第二、三次領藥無須自付，但新制公佈的調漲幅度仍引起網友兩極討論，留言表示「什麼都漲就是薪水不漲」、「早該漲了，因為一堆人濫用健保」，而在隔天3月17日時，各大新聞媒體陸續統整出至各級醫療體系看診的收費試算，改革前後的價格落差令話題討論再度被推至高峰。

漲價真的能改善問題？ 濫用醫療資源弊端仍有待審查

進一步觀察網友對於部分負擔調漲的正反意見，其中有部分網友抱持支持態度，認為收費調整能有效改善「醫療基層萎縮」問題，減少民眾因收費差異不大而「大小病都往大醫院跑」的情形，留言如「這個拿來應付動不動就愛逛醫院看病的人，會有巨大的嚇阻作用」，加上收費調漲能增加健保收入，改善醫療支援品質同時也有助於促成「健保永續」。

「健保部分負擔調漲」兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

至於抱持反對意見的網友大多認為改革方向不應往漲價發展，而是該更積極地解決長久以來「醫療資源被濫用」的問題，留言提到如「藥物回扣才是最大的漏洞吧」、「不解決醫療資源浪費問題，直接漲費用太粗暴！」等，提出僅針對收費進行改革，乃治標不至本。另外也有網友擔憂部分負擔調漲會造成「弱勢族群經濟負擔加重」，表示「萬物皆漲，為什麼弱勢民眾愈來愈難過」，並期望政府對弱勢族群能有完善的配套措施。

你認為這次的部分負擔的調漲幅度合理嗎？全民健保最終目的，還是希望避免民眾因財務壓力而影響到醫療資源的享用和自身健康，期望能在健保永續、保障國民健康的天秤間取得平衡，有賴政府持續的權衡調整。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》