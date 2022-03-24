雄獅3月底結束「減班休息」 備戰國境解封將擴大徵才

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施人數為1萬5376人，雖人數僅比上期減少35人，但勞動部官員指出，某家國內「龍頭級大型旅行社」為國境解封備戰，決定在本期停止實施減班休息，一減就減了600多人，也有其他旅行社減少實施人數或天數。

業界紛紛推測該龍頭級旅行社就是雄獅。雄獅旅遊對此回應表示，自去年開始配合申請勞動部施行減班休息計畫，不過與勞動部所稱無薪假不同。

雄獅說，該計畫申請對象為中基層員工，員工可自行向主管提出申請需求，經主管同意後給予兩到四天減班休息假。並沒有叫員工不要來上班，而是員工自願每個月多休兩到四天。

雄獅說，目前實施到3月20日，申請人數為671人，申請減班休息的員工當中有90%的人每月休息兩天，且仍屬在職員工。目前內部考量部署出境旅遊人力，減班計畫預計自4月停止申請，並將擴大招募人才。