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減少學生騎機車事故 「公車進校園」擴大新增24所學校

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
公車進校園服務再擴大。圖／公路總局提供
公車進校園服務再擴大。圖／公路總局提供

公車進校園服務再擴大。交通部公路總局說，今年初與教育部、道委會、地方政府、學校及客運業者共同合作，盤點尚有服務需求大專及高中職學校共24所，並依學生需求調整客運路線班次、增班或延繞駛等，以便利學生搭乘公車，相關改善方案在3月15日均已完成通車啟用。

公總說，為完善各校園區內與聯外公共運輸，吸引學生搭乘，減少學生騎乘機車事故，自104年起開始推動公車進校園計畫，至110年底止已有44所大專院校參與推動，學生騎乘機車每千人事故數由104年14.46件，降至110年5.65 件（下降60.93%）；學生騎乘機車每千人傷亡數由104年15.36人至110年5.41人(下降64.78％)，降低交通事故與傷亡數部分，成效顯著。

公總說，今年再擴大推動並延伸至高中（職）學校，新增24所學校公車進校園，提供學生安全、舒適、便捷的公共運輸服務。

公總表示，過去推動公車進校園對於改善學生騎乘機車事故已獲不錯的成效，惟仍有年輕學子無照駕駛或發生騎乘機車交通事故造成傷亡，因此推動公車進校園可培養學生搭乘公共運輸的習慣，並減少學生事故傷亡。

公總說，未來也會持續與相關單位共同檢視學校的需求及實施成效，滾動檢討公共運輸改善方案及精進服務，歡迎學生朋友多加利用。

公車 公共運輸

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