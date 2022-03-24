年輕世代為何植物瘋？一片葉子5萬，玩家乾脆變賣家

空虛感和對自己的小小愛寵，讓觀葉植物在疫情期間大紅，尤其是年輕人和新貴一族。綠植商機大有可為，有些人甚至從玩家變身成為賣家。

多肉植物大家可能不陌生，但如果還沒有聽過「龜背芋」「鹿角蕨」「山烏龜」，或者對它們不熟悉，小心你可能落伍了！

這兩年受到疫情影響，大眾在家的時間遽增，各種居家相關行業跟隨受惠，養植物更成為全民運動。年輕族群爭先湧入花市、農場選購綠植，帶動市場買氣，一株要價千元、萬元的植物，在市場上屢見不鮮。

葉子愈奇怪、變異愈嚴重的植物，市場價格飆得愈高，有特殊色澤或斑紋的植株，價值更不斐。

有些植物直接以葉計價，一片葉子要價5萬元，整株逾20萬元。葉片可長達80公分、呈狹長倒三角型的「聖靈蔓綠絨」和帶不同色澤與斑點的「白斑姬龜背芋」，都是全球罕見品，價格曾一路飇到50萬台幣，令人咋舌。

為什麼植物可以擁有精品般身價？

名人網紅帶動，綠色風潮從歐美泰一路吹向台灣

知名植物Youtuber、也是觀葉植物「宅栽」創辦人陳兆倫，就讀台大園藝系時間就是植物玩家。他長期觀察國外市場趨勢，一語道出潮流源頭：「這股植物流行風潮其實是從IG、Pinterest等社群媒體吹向台灣，台灣只是跟隨流行在走。」

2010年春，疫情重創歐、美、泰等國，每個城市都有長短不一的封城期。待在家總要有事可做，知名室內設計師、網紅等開始在IG曬各種居家裝潢和生活照，巧的是照片裡都有綠植蹤影。

接著便湧現各國「植人」，從客廳、廚房、房間到浴室，各種大小不一的綠植從背景華麗轉身成為主角，來自熱帶雨林的龜背芋、蔓綠絨、黃金葛更是其中要角。

觀葉植物風潮快速蔓延，沒多久，網紅家裡就成為小森林，成為突顯品味和話題的場景。

這樣的視覺語言，讓部份內在空虛的年輕人群起跟風仿效，到Amazon、eBay下單購買同樣的植物，然後在社群媒體發文分享，一波波推動流行。

一下子，植物風演變成「植物瘋」，原本只是市場配角的觀葉植物，身價水漲船高，主要貨源地泰國甚至出現大缺貨，讓買家追到台灣求貨。

網路無國界，亞洲的網美也跟上植物風潮。

在台灣，知名藝人田馥甄曾在IG分享過龜背芋、虎尾蘭；情侶網紅「阿卡貝拉」家裡種滿天使蔓綠絨、琴葉榕、鹿角蕨；連教英文的網紅「阿滴」，不久前也在YouTube分享自己把植物養死的心情，並請網友推荐好養的植物。

這兩年若不談些跟植物相關的話題，或者種上幾盆當紅品種，感覺似乎就落伍了。

情鍾天南星科家族，初入門者按圖索驥拿IG照片買植物

觀葉植物是指葉形、葉色美麗的觀賞型植物，開不開花是其次。它們原產於高溫多濕的熱帶雨林，日照需求不高，既能當室內盆栽美化空間，又可淨化空氣，正契合疫情期的心理需求。

天南星科家族的龜背芋、黃金葛、彩葉芋、蔓綠絨、合果芋，品種千變萬化，是這兩年最流行的觀葉植物品種，也是被瘋狂炒作的品種，價格從幾百元到幾千、幾萬元都有。特殊品甚至以葉計價，一片葉子動輒從3、5萬元起跳，讓人看得目瞪口呆。

父母和周遭親友都是花農，從小在彰化田尾跟著植物長大的「樹園藝」老闆陳妍卉笑說：「這段時間確實有不少年輕消費者上門指名購買某款觀葉植物，也有新手連植物名字都不知道，直接拿著IG照片來找。還有人看到盆器和周邊擺設和網路照片不相上下，乾脆整套打包帶走，現場轉帳付款，一點也不手軟。」

年輕玩家成為高端市場主流，既收藏又炫耀

十年前和父親一起在屏東種植龜背芋的農夫拾參，對這波漲勢也很有感。

龜背芋過去屬於切葉市場，廣泛運用在廟會、婚喪禮慶的花籃花圈，每片葉子價格只有幾塊錢。

由於開裂葉形很特別，巨大的葉子又很適合室內擺設，廣受歐美人士喜愛，如今可以稱為觀葉植物的必備款。影響所及，台灣上班族也跟著買龜背芋，還誤以為它是進口貨，殊不知屏東農地正是台灣龜背芋的大本營。

被網友戲稱為「龜老闆」的農夫拾參，見機不可失，也在網路自銷龜背芋，月收入約有30萬元，為過去做切葉市場的六、七倍之多。

綠色龜背芋是觀葉植物的簡單入門款，有斑、有變異色的特殊品種是市場稀有品，以葉計價。圖片提供／樹園藝圖／綠色龜背芋是觀葉植物的簡單入門款，有斑、有變異色的特殊品種是市場稀有品，以葉計價。圖片提供／樹園藝

去年（2021）三級警戒期，包裹運送嚴重塞車，有些買家乾脆直接開車去農場搶貨，其中不乏開三、五百萬高級名車的科技新貴，讓農夫拾參瞠目結舌。

身邊有不少玩家級好友的陳兆倫也證實，觀葉植物的高端玩家，有不少是30歲左右的科技新貴或社會新貴。

他們養植物除了消遣或紓壓，有時更用來炫耀。物以稀為貴，愈珍稀的品種，愈值得買來炫耀。似乎只有這樣，才足以展現他們與眾不同的收藏眼光，也才足以犒賞爆肝工作的辛勞。

更有一群也是玩家級的科技工程師，出於興趣原本就養了一些特殊品種。眼見市場持續發燒，他們直接從玩家變身為賣家，把養大的植物分株出售，再買入當紅品繼續繁殖投資。

不少臉書的植物社團經營者、網拍玩家都屬於此類型，他們的網路銷售和網拍模式，也順勢帶動了傳統園藝商，跟著跳進電商行列。

這兩年台灣的植物市場規模究竟有多大？目前並沒有準確的官方數字可供參考。業內人士估算，一年應該有5億以上的營業額，幾乎是疫前的十倍。於是在這場風潮中，有人被植物療癒了，有人則被「商機」療癒了。

瘋植物熱潮會因疫情退燒嗎？

十七世紀荷蘭曾經出現一股「鬱金香熱潮」，後來供過於求，市場大崩盤，造成無數人破產，只能怒吃鬱金香洩恨。

疫情帶來的觀葉植物榮景，是否也將隨著疫情趨緩而出現價格暴跌呢？農夫拾參說，大不了再回去做切葉市場。陳兆倫則是理性地看待市場的發展：「一切都是供需法則造成的市場變化。需求爆增而供應不足，自然會出現失衡的爆價；當供應跟上了，市場價格自然也會回穩，稱不上暴跌。」

養植物就像養寵物，一頭鑽入後就難再回頭，市場只會愈來愈蓬勃。或許，綠植商品的價格逐漸回穩，反而可以幫助消費者理性回到綠色療癒的初衷，也不會讓疫情期間好不容易獲得的生命領悟，掩蓋在金錢遊戲底下。

（本文出自2022.3.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）