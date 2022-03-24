桃園機場有多慘？一圖揭開出入境人數暴跌的無奈

新冠肺炎影響整整兩年了，不僅讓人們不能再出國，對桃園機場的衝擊，也是無比的巨大……

自新冠肺炎2020年3月正式影響全球以來，至今也整整兩年的時光，從初期的緊張、惶恐、不安，到後期的豁達、坦然、無奈，人們從害怕病毒到施打疫苗後的「與病毒共存」態度，似乎是看透了這樣的生活模式，這場疫情改變了你我熟悉的習慣、加速產業的動盪，更讓出國旅行，成了再也無法實現的事。

航空業和觀光業的衝擊，絕對是這場疫情之下，影響最劇的殘酷──沒有人出國、機場空無一人、免稅店面臨倒閉、旅行社努力轉型，蕭條的模樣讓全球各地的國門顯得異常冷清。

也許大家一直都知道，新冠肺炎對桃園機場的衝擊，但實際透過數據來呈現，你會更驚訝那人數的落差，究竟有多麼巨大。

千萬觀光人次到十萬人的衝擊

圖／面對疫情，桃園機場的入境人ˋ次，是雪崩式下跌。中華民國統計資訊

時間回到2015年，那是台灣觀光史上第一次來台旅客人次達到千萬的里程碑，當年以1043萬9785人的亮眼數字，寫下台灣觀光嶄新的一頁，不僅讓台灣在國際上邁入千萬旅客的紀錄，也象徵著台灣的觀光潛力，讓國際旅客絡繹不絕。

自此之後，台灣的入境觀光人次每年都有所提升，2016年和2017年分別達到1069萬0279人與1073萬9601人，2018年起更直接突破1100萬，和2019年的數據分別為1106萬6707人與1186萬4105人。

這當中，主要的旅客來自日本（Japan）、中國（China）和香港（Hong Kong）。

然而，2020年受到疫情的衝擊，來台旅客人數開始有如雪崩式腰斬，2020整年度的來台人次，僅有137萬7861人，對比2019年的1186萬4105人，衰退幅度整整高達88.39％；平均每日人次也從全盛時期的3萬2504人，掉到僅剩3765人，難堪情境可想而知。

2021年更慘，該年整年度的來台旅客人次，剩下誇張的14萬0479人，大部分是因應商務需求來台的旅客，這樣的人數衰退又比前一年再低了89.80％，平均每日人次也僅剩下385人。

幾乎可以說，如此零星的人數，是維繫機場運作的工作人員，都比旅客的人數來得還多。

國人出國人數也雪崩式下跌

此外，根據交通部觀光局統計，在疫情之前，2019年整年度之中華民國國民出國人次，總共達1710萬1335人；出國之目的地，前5名依序是491萬1681人次的日本、404萬3686人次的中國、167萬6374人次的香港、120萬9062人次的韓國（Korea）與85萬3257人次的越南（Vietnam）。

而2020年，全球受到疫情的衝擊影響，幾乎沒有人敢再出國，2020年整年度之國民出國人次，直接暴跌到233萬5564人，比前一年還低了86.34％。

2021年則更誇張，該年國人出國人次，只剩下35萬9977人，最主要是去中國經商的12萬8637人、去美國（USA）打疫苗的10萬3895人，接著就剩下去日本的1萬4049餘人，低迷的數字直接應證了疫情的可怕。

桃園機場兩年內大虧了50億

由於疫情衝擊所導致的旅客量大減，桃園國際機場股份有限公司也成了疫情下最大受災戶之一，不僅向桃機承租的商家、免稅店根本無法營運，連帶桃機當初為了增加運量而提升的第三航廈投資也全面停擺，光是在2020與2021兩年，虧損就高達50億。

2022年，若直到下半年都無法開啟國門，預計桃機的虧損將會持續下去，至少再虧60億元，為此，桃機已向銀行貸款高達100億元，以求度過這次的疫情危機。

桃機公司副總經理洪玉芬曾表示，2019年桃機運量最全盛的時期，旅客運量包含轉機的人次，高達4800多萬，獲利達80餘億元；但2021年的疫情影響，整年運量驟減到91萬人次，僅剩下前一年的2％。

在沒有班機入境、收不到機場服務費，加上場站費用減免、商家退租，營運權利金和租金全都腰斬的狀況下，虧損成了無奈必然的現實。

值得一提的是，桃機公司是交通部民用航空局於1978年成立、2010年公司化，是交通部100％持股的公司，40年來從未遇過任何虧損，直至2020年的衝擊之前，桃園機場從來沒有負債過。

雖然桃機公司屬於國家出資的企業體系，加上擔負著整個國家的樞紐，所以本身就沒有營運困難或倒閉的問題，但真正的關鍵點，依然在疫情趨緩與否和國門開放的問題，如何趁此時機點沉潛、努力迎接疫後市場，考驗著桃園機場的智慧與持續度過難關的決心。

（本文出自2022.3.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）