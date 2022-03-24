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烏克蘭代孕女嬰成人球 具親子血緣鑑定可先留台

中央社 / 台北24日電

俄烏戰爭造成烏克蘭代孕女嬰慘成國際人球。移民署今天表示，國人代孕子女只要能提出親子血緣鑑定證明，可以無戶籍國民身分在台居留，待相關證明文件備齊即可申請定居設籍。

蘋果新聞網報導，俄烏戰爭造成多人逃離烏克蘭，有名烏克蘭孕母所生產的台灣女嬰僅出生2天，因出生醫院被炸成廢墟，無法取得出生證明以辦護照回台，成為全台首宗戰爭下的「國際人球」。

對此，移民署今天表示，考量國人安危及當地戰亂無法取得僑居地或居住地身分證明文件，就國人在烏克蘭所生且取得台灣國籍的子女（含代孕）先行返國，內政部已研擬以「經駐外館處驗證之親子關係鑑定證明（與台灣國民具親子關係）」取代僑居地或居住地身分證明文件。

移民署說，向外交部駐外館處申請中華民國無戶籍國民護照及入境許可，入境後可在台停留3個月，並可於效期屆滿前向移民署各服務站申辦延期1次。

對於在烏克蘭代理孕母所生的國人子女於停留期間，若要申請居留或定居，卻因故無法取得出生證明，移民署表示，為保障其權益，只要能提出親子血緣鑑定，證明是國人子女，移民署同意先讓他們以無戶籍國民身分在台灣居留，等到其他證明文件備齊後，就可向移民署申請定居設籍。

俄烏戰爭

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