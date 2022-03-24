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金針菇感染李斯特菌 醫師提醒三類人應特別注意

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
廖嘉宏提醒65歲以上長者、孕婦應避免即食肉類加工品、剩菜、生菜沙拉及生魚片，以免感染李斯特菌。圖／
廖嘉宏提醒65歲以上長者、孕婦應避免即食肉類加工品、剩菜、生菜沙拉及生魚片，以免感染李斯特菌。圖／

台灣外銷美國的金針菇因為驗出遭李斯特菌汙染，引起民眾的關注。南投醫院表示，李斯特菌為第四類傳染病，易受感染的食品包括生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬等。65歲以上老人、孕婦、免疫力低下者，應避免即食肉類加工品、剩菜、生菜沙拉及生魚片等，且食用前充分加熱。

依據疾管署資料，感染李斯特菌的嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況。一般正常族群感染後，不易受李斯特菌感染，或僅有腹瀉、噁心及嘔吐等腸胃道症狀，但是年長者、免疫力低下或新生兒感染，則可能會發燒、引發敗血症、中樞神經系統感染例如腦膜炎、孕婦被感染可能流產、死胎或早產。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，李斯特菌常發現於土壤、腐生植物和哺乳動物糞便中，可生長於3至45度，冷藏溫度4至10度仍可繁殖。傳染途徑是以食品為媒介，包括受汙染的生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶等。

營養師陳佳祺提醒，為預防李斯特菌感染，進食前後應洗手，生食蔬果要徹底洗淨，避免吃冰存過久的食物，烹煮與復熱食物應確認中心溫度超過75度，盡量選擇當令及在地食材，減少食材在長途運送中因保存不當孳生病菌風險。

在美國遭下架的金針菇。圖／取自FDA網站
在美國遭下架的金針菇。圖／取自FDA網站

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