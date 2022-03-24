精神衛生法修法 強制住院改健保給付 專家：甩鍋行為

立法院今天舉行「精神衛生法」修法公聽會，與會各界專家、學者多關注「精神衛生法修正草案」強制住院費用改由健保給付，取消原有的公務預算支應，有專家認為，這是甩鍋、不負責任的作法，另有專家關注，精神疾病患者家屬的支持體系，建議應建立家庭及這照顧者支持中心等，也有助於節省後續醫療支出。衛福部長陳時中說，這些議題都可以再來討論、修訂。

與會專家、精神科診所協會監事陳炯旭說，精神障礙者強制治療費用，其他國家皆由政府編列公務預算支付，但修正草案卻將此納入健保，他不客氣的說，這是甩鍋行為，因健保有太多不可控制因素，且長年來給付標準偏低又未修訂，這是壓榨醫界及精神醫療，是不負責任的行為。

另修正草案中，當無法查明是否屬精神病人，主管機關應派員到現場。陳炯旭說，派員通常是指精神專科醫師，但除台北市、花蓮縣的精神專科醫師人數較多，其他縣市人力不足，執行上會有很大、很大、很大的困難，因為真的很困難，所以說三次，而這應要有其他支援來處理。

新北市康復之友協會總幹事謝詩華說，檢視「精神衛生法修正草」，多著重在醫療端，對於如何提供家屬支持甚少關注，一名精神疾病患者若要回歸社區生活，醫療應是占很小的部分，更需要其他生活資源，於家屬照顧、支持方面應有支持方案，如此可節省後續醫療支出，雖然「精神衛生法」無法成為「精神衛生福利法」，但決不是「精神醫療法」。

台大醫學教育暨生醫倫理委員會副教授吳建昌說，衛福部修訂「精神衛生法」是依「身心障礙者權利公約」（CRPD），盼促進身心障礙者完全及平等的享有人權與基本自由，降低在社會上的不利狀態。但修訂草案中，雖規範有多元連續性的社區服務，但政府應盡力提供充足財力、物力、人力資源，建置足夠且實際的互連服務網絡，提升病人及其家屬、親友的支持。

陳時中在公聽會後表示，專家意見讓衛福部對修法理念有更多的反思，包括強制住院費用應維持公務預算支應、法官保留等議題，另對社區支持服務相關措施，也有專家認為應名列的更加清楚，這都可以再來討論、修訂。

陳時中說，有專家指出，「精神衛生法修正草案」應是以病人及病人家屬為中心的法案，而目前修正草案希望以解決病人問題為切入點，再滿足其他需要為目標，如各地心理衛生中心的社工是骨架，再銜接NGO培力計畫，並與醫療、就業服務等資源互相連結，提高服務效率。