清明連假國1平鎮南下匝道關閉 多處高乘載管制

清明節連假將至，桃園市警方今天宣布國道匝道交管措施，包括國1平鎮南下入口匝道上午將封閉，境內多處交流道的南下入口匝道也實施高乘載管制，並針對大溪區掃墓熱點管制交通，也呼籲前往大溪、復興地區遊客也建議避開尖峰時段或改道，前往蘆竹區、楊梅區者也可利用市府規劃的掃墓專車。

桃園交警大隊指出，因應清明連假車潮，將配合高速公路局規劃執行管制，其中國1平鎮系統南下入口匝道將於4月2日、4月3日兩天的0至12時封閉；桃市境內國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道，4月2日6至12時也將實施高乘載管制。

交大指出，警方自3月19日起已加強各區大型公墓、宗祠、生命紀念園區周邊交通疏導，大溪佛光山寶塔寺、和平禪寺及美華公墓周邊都將實施交通管制，另各地區公墓、生命紀念園區周邊大多路幅狹窄，警方將於重點路段取締、驅離違規停車。

警方呼籲，前往大溪、復興地區遊客可避開連假期間上午至中午時段，以免與掃墓車流同時進出大溪地區造成壅塞，下午返程尖峰時段也建議避開國道3號大溪交流道周邊道路，可改道台3線往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向經龍潭或高原交流道南下；出門前可利用手機APP「桃園輕鬆GO」、「高速公路1968」等查詢路況。

掃墓接駁專車部分，桃園市政府在蘆竹區規劃2條路線，分別自機捷山鼻站及山外路行駛至蘆竹生命紀念園區；楊梅區1條路線，由中山南路800巷口至楊梅生命紀念園區。