求職超過3個月沒著落陷憂鬱 專家3建議甩負面情緒

新冠疫情衝擊國內產業，根據主計總處調查，2021年失業率為3.95%，近7年新高。根據研究指出，若待業超過10至12周仍未找到工作，就會有明顯沮喪等負面情緒。專家建議，找工作應維持積極動機、正向心態，除了較容易找到工作，也能免去負面情緒影響。

《管理學會學報》於2012年發表一項研究，由美國明尼蘇達大學學者進行，研究對象為平均年齡37歲，40%為女性，共177位，平均已失業28天，每週以網路調查邀請受試者填寫問卷，像詢問是否感到氣餒或憂鬱等，持續共20周。

結果發現，積極求職者比求職態度較放鬆者，有較健康的心理狀態；受訪者一開始時每周只花17個小時找工作，在15周時花費的時間下降為14小時，之後才略有上升，研究者建議求職者應紀錄自己花在求職的時間，如發現停滯了就繼續加油；最後有128名受訪者在研究期間找到工作，也提醒心理健康與求職的能力有直接的相關。

國立台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興說，這篇研究結果顯示，失業者再度找工作時的動機如果是積極的，就會花較多的時間找工作；且失業者的心理健康狀態也很重要，保持一個比較正向的、積極的心態，會比較容易找到工作。

林家興提出4點建議給求職者：首先，將找工作當作全職工作來執行，盡量維持正常的生活節奏及健康的習慣，像是三餐定時及保持規律運動；其次，避免整天上網，宅在家避不出門，與親友間保持聯繫；再者，也可找一些有助於提升求職機會和工作能力的事情，例如選修提高工作能力的課程或考取些專業執照，從事與自己專長有關的志工服務，增加工作的履歷經驗。

可善用地方政府設置的就業服務中心，或原畢業學校的生涯就業輔導中心，尋求生涯諮商或就業輔導，幫助自己增加找到工作的機會。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，求職是一個孤獨、不可預測的過程，它沒有規則、沒有保證、沒有督導，具風險，需要高度自我規劃性，甚至找工作的頻率和方式。而且通常求職者也很少收到來自求職單位的回饋。從上述研究發現，當求職時間拉長，容易產生負面情緒，建議尚未找到工作前，可用3種正念方法減少求職憂鬱：

一、優化睡眠模式，盡量養成早睡早起，避免睡眠的不規律性，讓自己每天起床時賦予一個任務，像是和家人一起吃早餐、整理植物或遛狗。

二、注意飲食習慣及做調整，晚上不健康的飲食行為會給第二天早上的情緒和身體帶來壓力，容易升高負面思考模式，可以注意自己吃什麼、吃多少以及什麼時候吃；提高求職中的表現，助於更好的自我對話。

三、飲酒量監測，若飲酒已是日常生活的一部分，確保自己不會依賴酒精。大量飲酒或許會讓人在飲酒後的時刻感覺良好，但它會破壞早起、做出健康選擇及專注於找工作的能力。

葉雅馨提醒，求職者應限制上網的時間努力走出去，與人面對面交流，建立人脈，有很大比例的工作者，是透過認識的人找到工作。