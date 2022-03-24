台鐵公司化 政院：改革列車開出來不會回頭

立法院交通委員會今天召開台鐵公司化公聽會，台鐵工會出席時持續質疑未落實員工溝通，學者、立委也提出盤點員工新／舊制接受度、土地資產等，對此，行政院發言人羅秉成今天重申，行政院宣示的「三個承諾、兩個保證」不會改變，改革列車開出來也不會回頭，否則有負國人對台鐵改革的高度期待，希望台鐵要贏回自己的榮光，除了站在自身權益，「眼睛要朝向民眾、朝向太魯閣被害人深深的期待」。

太魯閣事故將滿一年，羅秉成表示，針對台鐵公司化，政院立場、決心與態度都非常明確，太魯閣周年四月二日將辦理追思會，國人在幾起重大的台鐵事故案件，付出相當大的代價和社會成本，也高度期待台鐵會改革。他說，一年前行政院就進行各項改革規劃，也逐步從安全、財物、改革關鍵時刻推動台鐵轉型。

「台鐵不會為了轉型而轉型、為公司化而公司化」，羅秉成說，這都指向相同目標是「要給國人一條可以安全回家的路」，透過組織改造促成安全有效率的目標，也相信這樣的改革目標，對台鐵人、對工會，都是共同目標，站在同一個陣營，朝同個目標進行。

羅秉成說，這一年來鐵路法、台鐵公司化條例修法，都是明白地讓國人了解政府的態度在積極推動中，「改革的列車已經開出來了，不會回頭，也不容回頭，否則會有負國人對台鐵改革的高度期待。」

羅秉成進一步指出，這改革目標一定是建立在全民利益為前提，若能協力、同一腳步，會創造三贏，讓全民得到安全回家的路、台鐵員工權益分毫不受影響。他也強調，行政院宣示的三個承諾、兩個保證不變，若體質改變、經營管理提升效率，不只對安全有助益，對員工權益只會有增無減；政府本來就該有責任做好，希望能站在同樣的改革目標，共創三贏。

針對工會、員工反彈，羅秉成說，條例提出後台鐵工會員工有些看法或意見，「在民主社會很正常，改革對他們權益都有關」，他說，立法院今天也在進行公聽會，在此之前，交通部、台鐵已經就改革方案，都有跟工會員工對話溝通，乃至全國巡迴座談，搜集相關意見後，才把法案送行政院審查通過送立法院審議。

羅秉成表示，有些議題還是可以繼續討論、溝通，但「若在這樣改革方向上，認為還要再退回重新審議再送，恐怕不符合國人期待」，他說明，若要尋求大家意見都一致性再提出，是否會讓改革進程反而產生阻礙？「反而到了這一戰，大家應要繼續勇敢往前。」

羅秉成也說，他看過工會提出的公司化修法版本，工會沒有反對公司化，只是希望某些條文意見可以被重視、看見，交通部長王國材會持續和各界與工會溝通，也希望台鐵要贏回自己的榮光，站在自己權益立場以外，「眼睛要朝向民眾、朝向太魯閣被害人深深的期待」，一起在決心底下推動。

他說，他相信台鐵人願意改革的決心，會以全民利益作為最優先、最高的考量，消弭歧見，才能讓台鐵改革成功。