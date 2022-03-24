反駁「劊子手說」 王國材：我願意當終結重大事故的人

立法院交通委員會今天舉辦台鐵改革公聽會，聚焦台鐵公司化攻防。對於台鐵企業工會指交通部長王國材「將成為台灣交通運輸劊子手」，王國材說，「我願意當終結重大事故的人」，不希望任何人在台鐵發生事故，不改革又發生事故，這才是劊子手。

王國材說，台鐵公司化後安全是第一，賺錢是其次。普悠瑪事故總體檢的時候列了144項改善事項，體檢組織改革是很重要項目，但的確有阻力，所以沒有落實。太魯閣號事故後很重要是組織改革課題，企業化改革對台鐵經營很重要，19年前就有談這嚴肅課題。

王國材說，沒有經過工會全部同意就送上來，是因為不想等待了，對台鐵安全沒有把握，如果要所有會員同意，可能下個十年、二十年，民眾期待沒辦法在等，有些共識就必須推動。

王國材說，昨天鐵路法修正後把都市計畫法跟國有財產法鬆綁，期待台鐵不是和現在一樣靠政府，透過土地開發有自己獲利，變成正向循環。呼籲工會，如果有改變機會要掌握，政府願意債務清零，所有土地開發法規鬆綁後，政府不是說都不管，但台鐵還是要自立自強，最後靠自己經營，也是各國鐵路公司化目標。

王國材說，知道工會為了台鐵員工著想，很難體諒，也很難做決定，自己願意站出來扮黑臉，確實他也都在主導公司化，因為這是必須做的事。

王國材說，未來公司化後會有招考主管機制，可以引進鐵道安全人才，像是資產開發上。不想像現在特路特考，每個上來都基層，也歡迎現行台鐵員工考主管。只要是高手，就算很年輕，也會開放讓他去考主管。能幹、認真的人升遷更快。舊的資位制人員，保證薪資福利會比現在好，新的人彈性也會高。

王國材說，已將薪資調整方案，送到行政院，薪資不合理部分會支持調整。