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健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳逾百元

中央社 / 台北24日電

衛生福利部今天預告健保投保金額修正草案，健保投保上限擬從新台幣18萬2000元調高至21萬9500元，估13萬人每月負擔增116元至1939元，每年可望挹注健保17億元，最快5月實施。

為強化健保財務狀況，衛福部擬調漲部分負擔、廢除旅外國人停復保制度，也研議調高健保投保金額上限。

衛福部預告「全民健康保險投保金額分級表」修正草案，投保金額上限擬從現行18萬2000元，再往上增加5級至21萬9500元，調幅介於4%至21%。

衛福部社會保險司長商東福告訴中央社記者，考量近年基本工資逐步調整多達11次，調幅達46%，但健保投保上限卻已長達12年沒調整過，為了強化社會保險量能負擔精神，讓高所得者負擔較多保險費責任，縮小貧富差距衍生的健康不平等，決議調高投保金額上限。

商東福指出，據推估，未來調整後含眷屬在內將有13萬人受影響，每人每月增加116元至1939元保費支出。

他進一步解釋，此次調整影響人數看似很多，但實際上有11.6萬人是受雇者，僅需負擔30%保費，每月約增加116元至581元；另有約1.4萬人是雇主或醫師、律師等專技人員須100%負擔保費，每月須多付388元到1939元。

商東福說，這項草案即起展開為期2週預告期，蒐集各界意見，最快5月實施，每年可望挹注健保17億元。

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