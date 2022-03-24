快訊

實測／iPhone口罩解鎖老是卡關？記住2口訣成功率大增

過敏體質的人不容易得癌症？教授揭最新研究成果

南投縣肺部疾病發生率高 世界結核日籲早篩檢早治療

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣近年來肺部疾病發生機率高，各鄉鎮市衛生所辦理免費胸部X光巡迴車篩檢。圖／南投縣衛生局提供
南投縣近年來肺部疾病發生機率高，各鄉鎮市衛生所辦理免費胸部X光巡迴車篩檢。圖／南投縣衛生局提供

獨居的80歲王先生，日前參加衛生所於社區辦理胸部X光巡迴車檢查，發現肺部異常，經衛生所轉介就醫驗痰後確診為結核病，王先生原無法接受自己罹患肺結核拒絕服藥，經衛生所護理師及都治關懷員耐心關懷外，並協助申請急難救助，南投縣衛生局表示，今天是世界結核日，透過「早篩檢、早發現、早治療」，是結核病防治的首要關鍵。

南投衛生局指出，南投縣近年來肺部疾病發生機率高，依疾病管制署研究資料顯示，結核病是縣內最主要的傳染疾病之一，未接受治療的結核病個案，平均每年會使10至15名接觸者受到感染，衛生局呼籲結核病接觸者，主動配合衛生單位進行潛伏結核感染相關檢驗，縣府正積極投入潛伏結核感染治療中，各鄉鎮市衛生所正在社區辦理免費胸部X光巡迴車篩檢。

目前結核病高發生率的族群包括長照機構內老年人、山地原鄉居民及糖尿病患者等，已提前在潛伏結核感染階段就介入治療，2021年全縣約450人接受潛伏結核感染治療，透過主動發現、個案管理及接觸者調查，結核病發生率自2005年的每10萬人口97.8人，降到2021年每十萬人口 42.8人，降幅達56.2%。

南投衛生局表示，畢竟潛伏結核感染，結核菌在肺部會被肉芽組織包覆，免疫力夠時不發病的狀態；潛伏結核感染者，一生約有5至10%發病成結核病的風險，但在未發病前，給予潛伏結核感染治療，就可以有效減少9成以上發病機會，強調肺結核只要持續6至9個月治療，是可以治癒的疾病，相關疑問可撥打1922傳染病諮詢專線洽詢，或上衛生福利部疾病管制署網站http://www.cdc.gov.tw查詢。

衛生所 結核病 南投

延伸閱讀

近年肺結核病通報數下降 注意6徵兆與確診新冠相似

南投六大商圈拚節電清境戶外熄燈 1年節電11萬度

65歲長者為結核病高風險 潛伏感染治療可降9成發病率

南投縣新街國小百年校慶 祖孫三代慶祝母校生日快樂

相關新聞

台南又停電！地下電纜故障安平區1930戶停電已緊急搶修

台南地區又停電！台南台南區處表示，今天上午10時36分因地下電纜故障導致饋線跳脫，造成台南市安平區永華路二段、府平路、郡...

別再叫台北天龍國了 現全台灣都是天龍國！ 民眾大嘆沒千萬別想買到房

房價高漲的情況，近年來已讓民眾徹底有感，在去年7月實價登錄2.0上路後，預售屋價格即時登錄，讓不少想要買房的民眾，在買房前能對預售屋房價有所掌握，根據不動產業者統計過去3年預售屋的平均總價變化

當年請領育兒津貼「漏掉1細節」 半年後她才驚覺4萬2的補助「全沒了」

媽媽們，請領育兒津貼要注意唷！有民眾反應申請完育兒津貼後，改申請育嬰留職停薪津貼6個月，本以為育兒津貼會在留停後自動延續，不料4萬2的津貼卻通通領不到，讓她氣得致電新北市社會局，最後只得補領回溯申請時當年度的份。

挨批農地工廠「只管納管、不顧汙染」環團：累犯應退場

農地違章工廠納管期限3月21日截止，根據工輔法規範，低汙染的違章工廠才可申請納管，但環團卻發現，少數中高汙染的違章工廠，...

求職超過3個月沒著落陷憂鬱 專家3建議甩負面情緒

新冠疫情衝擊國內產業，根據主計總處調查，2021年失業率為3.95%，近7年新高。根據研究指出，若待業超過10至12周仍...

馬鈴薯變綠千萬別吃！網友分享誤食經驗：又吐又拉、昏迷到隔天

馬鈴薯雖然營養美味，然而馬鈴薯容易碰上發芽、變質等等的問題，此時若是食用馬鈴薯，就有著高度食物中毒的風險，甚至還可能因此喪命。最近日本社群網站上，就掀起了關於變質馬鈴薯的一番討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。