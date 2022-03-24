跨境網購木製品大增 未依法申請檢疫最高可罰15萬
受到疫情影響，國人消費習慣改變，跨境網購數量增加；農委會防檢局表示，「原木樹幹為主體之仿真樹」及「水族裝飾用沉木」等應申請檢疫的木製裝飾品貨量明顯增加；這些木製品恐夾帶有害生物，影響國人生態。
根據110年關務署查獲快遞違規輸入的仿真樹、沉木及木頭切片等木製品計235件，比109年增加174件，相關案件均依規定查處。
防檢局表示，111年1至2月經關務署查獲快遞違規輸入前述貨品的案件數已高達58件，防檢局呼籲，國外木製品可能夾帶光肩星天牛等有害生物，為保護國內生態安全，勿任意從國外購買輸入，以免違規受罰。
防檢局表示，國人國外輸入木製品等植物檢疫物，應依植物防疫檢疫法第17條規定，於貨品輸入時，由輸入人或其代理人向防檢局轄區分局或檢疫站申請檢疫，並繳驗輸出國政府植物檢疫機關簽發的輸出檢疫證明書；違者最高可開罰15萬元。
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