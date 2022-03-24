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跟創生券延期？ 文化部：一關鍵原因讓藝FUN券難延期
使用期限為4月30日的藝FUN券，截至24日止，領券逾272萬份，領券率逾86%，使用金額近11.3億元，使用率近70%。立委萬美玲今天在立院質詢時表示，藝FUN券迄今使用率為69%，相較於去年逾9成落差甚大，文化部是否會效法國發會的地方創生券，將使用期限延期至8月底。文化部次長李靜慧表示，日前行政院討論此事，因為經費來源的問題，原則上不會延期。
文化部表示，藝FUN券發行約314萬份，截至24日止，領券逾272萬份，領券率逾86%，使用金額近11.3億元，使用率近70%，前三名為書店及出版業、電影院、表演藝術。
李靜慧表示，地方創生券經費來源是國發基金而非特別預算，但特別預算6月 30日要結案；而除了地方創生券之外，其他部會加碼券經費皆來自特別預算，4月底截止後還有核銷的流程要走。因此日前行政院討論過，除了地方創生券之外，其他部會加碼券原則上不會延期。
文化部也在臉書上放上催用文，形容藝FUN券就像放過熟的黑掉酪梨、化成湯的火鍋芋頭，一旦過期就再也無法使用。清明連假即將到來，邀請民眾把握各部會加碼券最後使用期限，一起來消費挺藝文、消費挺台灣。
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