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4年400億綠色環境給付 一期稻作推收入保險

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
上午行政院會由農委會陳報「全面推動綠色環境給付」報告。會後記者會由農糧署長胡忠一說明。記者侯俐安／攝影
上午行政院會由農委會陳報「全面推動綠色環境給付」報告。會後記者會由農糧署長胡忠一說明。記者侯俐安／攝影

國內全年稻米生產面積為27.1萬公頃，不僅國人所需稻米量、耗費收購保管費用，在缺水時代更年耗水27萬噸。行政院10日核定農委會「全面推動綠色環境給付」，將啟動4年400億元，以六大項計畫鼓勵轉作雜糧、飼料玉米等，水庫下游則有節水獎勵，預期1年減少3萬公頃，達到供需平衡後，也可望提升稻米品質。

另外，今年第一期作也推出「水稻收入保險」，所有稻農都可有天災救助轉換之基本險保險，並依醫院參加收入保障之加強顯，保障水稻產業經營者收入。

行政院發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在院會中說，第一期稻作起推動水稻收入保險，有21萬戶稻農納保基本顯，保費由中央全額負擔補助，以相當以往補助稻田天災救助經費3億元，提供基本保障，將保障範圍從天然災害擴大到疾病、蟲害風險。

蘇貞昌表示，對想確保高收入的稻農，也提供加強險，讓農民依照需求加強投保，保費由中央補助一半。有助於降低繳交公糧的依賴，並可加速擴大農業保險。

今天上午行政院會由農委會陳報「全面推動綠色環境給付」報告。會後記者會，由農糧署長胡忠一說明。

胡忠一表示，台灣目前面臨課題包含稻米生產過剩、飼料穀物不足，加上缺水風險不定、農地資源有限。「綠色環境給付」，以堆疊式提高生產價值、促進優質作物環境及維護農田生態，產生加值效果。

六項施政計畫包含「農業環境基本給付」，針對特農、一般農之農婦用地種植農糧作物，每公頃給付1萬元，去年已有32.5萬公頃參與；「獎勵稻田轉（契）作」調減稻作面積、建立合理栽培模式，去年已有13.5萬公頃。再來是「提升飼料用玉米供應量能」，獎勵特農、一般農之農牧用地，用地種植硬質（或青割）玉米，倍增國產飼料用玉米面積。

針對稻米產業政策升級，則祭出「基期年農地稻作四選三」，兩年（四期）中，至少要有一次轉（契）作、自行復耕非稻作或生產環境維護，建立常態性水田耕作制度轉型，每年可調減1萬公頃稻作面積。

另外，「水資源競用區推動大區輪作」，在石門、上坪堰、明德、鯉魚潭、部分石岡壩、烏山頭等六個水庫，在水庫內灌區土地，以二年為周期，每年第一期作輪作不種水稻，減緩區域供水壓力，今年預計減少0.5萬公頃稻作面積；並與稻作四選三共同推動，合計減少1.5萬公頃稻作面積。「產銷履歷、友善及有機給付」則以每公頃1.5萬元至3萬元提供農民更負責任生產及友善整體環境。

蘇貞昌表示，新的一期綠色環境計畫，2022年至2025年將於4年內投入400億元，壯大農業投資，併同水稻保險，落實農地農用、穩定農民收入、提升國家食品安全、增進農地多元利用。也盼建構完整冷鏈後，能在加入CPTPP後，讓台灣農產品更有競爭力，走向國際。

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