馬鈴薯變綠千萬別吃！網友分享誤食經驗：又吐又拉、昏迷到隔天
馬鈴薯雖然營養美味，然而馬鈴薯容易碰上發芽、變質等等的問題，此時若是食用馬鈴薯，就有著高度食物中毒的風險，甚至還可能因此喪命。最近日本社群網站上，就掀起了關於變質馬鈴薯的一番討論。
根據日本媒體「ラジトピ」報導，日本twitter網友「htn_saya」最近分享，表示他最近想來做點洋芋片吃，卻發現家中的馬鈴薯變成了奇異果般的黃綠色，且味道聞起來也怪怪的。於是他上網查詢一下，發現大家都說這樣的馬鈴薯已經不能吃了，否則最糟會有喪命的風險。
ジャガイモでチップス作ろうと思って剥いてたらまるでキウイのような色してた 母親は食べれるというけどなんか危険な香りがしていちおネットで調べたら｢食べるな｣って書いてあった ｢最悪死ぬ｣って書いてあった pic.twitter.com/cYWBuurkZ0— SAYA.super7 (@htn_saya) March 12, 2022
有些網友也紛紛以自身的慘痛經驗回應「吃完後過了30分鐘左右就會冒冷汗跟狂吐，眼冒金星接著渾身無力，運氣好的話會這樣昏迷到隔天才醒來」、「之前吃過像這樣子的馬鈴薯，一整個晚上又吐又拉的」、「我家人一直流傳著要是硬吃這種馬鈴薯，就會四個小時都在跑廁所」。
由於馬鈴薯綠化的狀況時而發生，「一般財團法人薯類振興會」的理事長矢野就呼籲，表示在馬鈴薯綠化的同時，會產生名為「茄鹼」的毒素。若是不小心茄鹼攝取太多，人體就會出現肚子痛、虛脫、暈眩、下痢等中毒症狀。建議在購買馬鈴薯後，最好放置在陰暗涼爽的地方保存，避免陽光的照射。若是出現苦味等怪味，就必須立刻停止食用。
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