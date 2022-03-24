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馬鈴薯變綠千萬別吃！網友分享誤食經驗：又吐又拉、昏迷到隔天

聯合新聞網 / 綜合報導
馬鈴薯綠化的過程帶有毒素，若誤食恐引起中毒症狀。圖擷取自twitter
馬鈴薯綠化的過程帶有毒素，若誤食恐引起中毒症狀。圖擷取自twitter

馬鈴薯雖然營養美味，然而馬鈴薯容易碰上發芽、變質等等的問題，此時若是食用馬鈴薯，就有著高度食物中毒的風險，甚至還可能因此喪命。最近日本社群網站上，就掀起了關於變質馬鈴薯的一番討論。

根據日本媒體「ラジトピ」報導，日本twitter網友「htn_saya」最近分享，表示他最近想來做點洋芋片吃，卻發現家中的馬鈴薯變成了奇異果般的黃綠色，且味道聞起來也怪怪的。於是他上網查詢一下，發現大家都說這樣的馬鈴薯已經不能吃了，否則最糟會有喪命的風險。

有些網友也紛紛以自身的慘痛經驗回應「吃完後過了30分鐘左右就會冒冷汗跟狂吐，眼冒金星接著渾身無力，運氣好的話會這樣昏迷到隔天才醒來」、「之前吃過像這樣子的馬鈴薯，一整個晚上又吐又拉的」、「我家人一直流傳著要是硬吃這種馬鈴薯，就會四個小時都在跑廁所」。

由於馬鈴薯綠化的狀況時而發生，「一般財團法人薯類振興會」的理事長矢野就呼籲，表示在馬鈴薯綠化的同時，會產生名為「茄鹼」的毒素。若是不小心茄鹼攝取太多，人體就會出現肚子痛、虛脫、暈眩、下痢等中毒症狀。建議在購買馬鈴薯後，最好放置在陰暗涼爽的地方保存，避免陽光的照射。若是出現苦味等怪味，就必須立刻停止食用。

日本 食物中毒

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