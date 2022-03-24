挨批農地工廠「只管納管、不顧汙染」環團：累犯應退場

農地違章工廠納管期限3月21日截止，根據工輔法規範，低汙染的違章工廠才可申請納管，但環團卻發現，少數中高汙染的違章工廠，假借屋汙染名義申請，竟也通過審查，認為政府不該「只管納管、不顧汙染」，應通盤檢討。

綠色公民行動聯盟今召開記者會，認為經濟部應盡速建立跨部會合作機制，全面勾稽工廠製程與排放資料，確實掌握工廠汙染風險，並制定合理且有效遏阻汙染的退場機制，特別是汙染累犯，否則管理只是打假球。

綠色公民行動聯盟理事長賴偉傑表示，從申請臨時工廠登記至，到特定工廠登記制度，長達12年就地合法化過程，經濟部鼓勵農地違章工廠納管，也確實納管了4萬多家農地工廠；但大家只提到納管，但卻沒看到農地汙染問題；希望中央地方政府，針對汙染的界定，需要更多配套措施。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，綠盟透過資料交叉比對，盤點出359家疑似有中高汙染製程，卻以低汙染登記納管的農地工廠名單，經濟部複查後，確實有6間是過去沒有掌握到的中高汙染工廠。其中3間在環保署公開的排放許可資料中，就已經登載有「脫脂」、「酸洗」等中高汙染製程，那為何經濟部核發工廠登記證時沒有發現？

他表示，另外還有一間工廠，是去年1月排放超標廢水被裁罰，裁罰事由明確寫到從事中高汙染製程的金屬表面處理業，但經發單位則是等到6月前往複查資料時，才發現確實屬中高汙染製程；造成環保署資料已經掌握到是中高汙染工廠，但經濟部卻還是以低汙染核發工廠登記證，政府資料彼此不勾稽，使業者有機可趁；近期持續盤點，發現類似的案例，至少還有十間以上。

陳震遠說，經濟部必須加強跨部會資料勾稽並建立完善的合作通報機制，因應緊接而來的未登工廠業別清查與汙染管理。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，農地工廠負擔的汙染管理成本比工業少很多，但整個汙染的環境成本，都由社會大眾承擔；根據環保署的裁罰紀錄，有皮革工廠偷埋暗管及電鍍廠排放有毒電鍍廢水長達五年，這些工廠被判定重大違規，但是後來卻又取得特定工廠登記證。

曾虹文表示，據工輔法第25條，要廢止其工廠登記證，必須違反其他法令遭勒令歇業，但即便偷排有毒廢水，實際上也沒有被判勒令歇業，這樣的法令形同虛設；因此，經濟部應檢討工輔法25條勒令歇業高門檻、納入累犯機制，減少人為關說干擾，希望能制定合理且有效遏阻污染的退場機制。