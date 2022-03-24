為公司化槓上 台鐵企工指王國材「成台灣交通劊子手」

交通部力拚2024年1月成立台鐵公司，不過在公司化條例上，與台鐵企業工會仍未取得共識。立法院交通委員會今天舉辦台鐵改革公聽會，會上工會代表一開始就手指著交通部長王國材跟台鐵局長杜微，批兩人「將成為台灣交通運輸劊子手」。

台鐵企業工會秘書吳長智說，現在談台鐵改革公司化跟未來行車安全要如何改革，實際上「台鐵行車制度完完全全失控」，台鐵局公公婆婆太多，不管台鐵要做什麼都要管，指揮鏈完完全全失控，部長要負全部責任。

吳長智還說，交通部說鐵道監理要回歸交通部，確實不應該球員兼裁判，鐵道局施工缺失卻由台鐵承接，還算在台鐵頭上，「責任算你的（指王國材）」。

吳長智說，歷史債務部分，民國63年高速公司興建後，唯獨鐵路電氣化算在台鐵身上，27年來也要求台鐵不准提高票價，歷史債務掛在台鐵身上，「情何以堪，安餒甘丟？」歷史債務的虧損補是還台鐵的，根本搞不清楚狀況。

吳長智說，台鐵要公司化情況下，還講到未來資產分配，不覺得很好笑嗎？平價、安全、舒適交通環境給台灣人民，這樣的交通運輸才是重點，竟然還要作嫁，將歷史債務給台鐵基金承接，開門見山就虧損。

吳長智說，部長口口聲聲就說有成功案例轉型公司，但那些哪家公司不是本來就賺錢和擔任金雞母，台鐵在部長淫威下不得調整票價，歷史債務還用補貼，難道歷史債務屬於台鐵嗎？

吳長智說，92年行政院函示公文都破局，「不是工會不懂你（指王國材），是你不懂工會，92年函示都可以呼攏過去，誰能相信你？」

台鐵工會研究組組長林佑哲說，92年已經在談公司化，當時問題大同小異，債務問題跟安全問題，當時產生勞資衝突，行政院便做出承諾，所有條例要跟工會協商，但現在卻是打折再打折，昨天工會才發動千人陳情。

林佑哲說，誰不想要有完善運輸給社會大眾，但社會輿論讓員工感覺自己很像是敗家子，被誣賴後虧損是台鐵員工不努力造成的，修法真的過於草率跟倉促，沒辦法好好溝通。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，台鐵改革公司化已經脫離主軸，是完全偏離方向，看不到安全，纏繞在資產跟土地處理方式，不是社會大眾所期盼，也打擊台鐵員工的心。公司化條例沒有溝通跟協調，倉促將條例送立法院，是不負責任改革，假借改革之名行改變之實，是交待式改革。

陳世杰說，組織管理有問題，員工何罪？組織應先鬆綁，要人有人，讓公司化成為未來進行式，這才是真正改革第一步跟重點，不是一句公司化就美好。