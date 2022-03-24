兒童節禮物 新北熊猴森水樂園4月3日正式開放

新北熊猴森樂園海世界已於去年完工，讓不少民眾相當期待，期間卻因疫情影響遲遲沒有開放。新北高灘處宣布，如今疫情趨緩下，「海世界水樂園」將於4月3日正式開放，讓民眾體驗玩水新選擇，也盼能成為兒童節的最好禮物。

新北大都會公園的「熊猴森樂園」是全台最大的特色動物主題樂園，新北在去年更打造以台灣海洋生物為主題、佔地1500平方公尺的「海世界水樂園」，讓熊猴森樂園成為水陸大樂園，但當時卻因本土疫情爆發而無法開放。

高灘處說明，「海世界水樂園」設計延續「熊猴森樂園」特色動物主題概念，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，如綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、寄居蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等親水設施，圍繞台灣島，消暑又好玩，孩童在親水過程中也能認識台灣特色水中生物。

高灘處長謝俊隆表示，「海世界水樂園」對於大朋友及小朋友們都非常期待，工程已經在去年7月完工，卻迫於疫情影響而無法開放，現終盼到「疫情穩定」，在經嚴謹評估後，決定於4月3日正式開放，這也將成為兒童節給孩童最好的禮物。

高灘處提醒，海世界水樂園雖然使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑，請市民們一起遵守水樂園防疫規範，並落實防疫相關措施，才能玩得快樂又安心。

交通方式：

大眾運輸工具

1.台北捷運：民眾可搭乘台北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站1出口依循引導指標進入新北大都會公園。

2.機場捷運：搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。

3.高鐵：搭乘高鐵民眾可於高鐵板橋站搭乘台北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。

自行開車方式

1.國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉疏洪東路2段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。