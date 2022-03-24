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高雄屏東南投大雨特報 山區慎防坍方及落石
中央氣象局發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今天南投、高雄及屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。
今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣仍較冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；華南雲雨區東移影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，東半部地區亦有局部短暫雨；明天北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，中南部平地及澎湖為多雲到晴。
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