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影／民團抗議台鐵土地開發 不具公共利益

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
土地正義行動聯盟今天在立法院外抗議公權力幫助台鐵進行土地開發，前理事長陳致曉（左二）質疑公權力為何幫助一家企業牟利。記者潘俊宏／攝影
土地正義行動聯盟今天在立法院外抗議公權力幫助台鐵進行土地開發，前理事長陳致曉（左二）質疑公權力為何幫助一家企業牟利。記者潘俊宏／攝影

台鐵民營化論點沸沸揚揚，立法院交通委員會今召開「台灣鐵路管理局體制改革」公聽會，一早就有土地正義行動聯盟在立法院外抗議公權力幫助台鐵進行土地開發，前理事長陳致曉表示，若台鐵只是一家企業，公權力憑什麼介入徵收民間土地。

陳致曉進一步說明，都市計畫法27條明載，若土地開發具公共利益，公部門可編列預算減輕負擔，或是加速都市計畫符合公共利益，台鐵以前是公家機關，昔日徵收土地就已引起不少民怨，現在已經要民營化，為何還要用公權力介入台鐵的土地開發，犧牲一般民眾權益為一家企業牟利。

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