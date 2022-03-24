布袋港客輪復航布澎藍色公路 清明連假加開船班

因為遺產分配所引發的官司中，不少是為了家長在生前就已經把部分財產贈與給特定子女，等家長百年後子女為了遺產分配不均而鬧上法院，的確，可能有家長因為特別偏愛某位子女，可能會偷偷把大筆現金、房產等先贈送，不過民法繼承編中，有條特別條款，家長在生前贈與特定子女的財產，如果符合三種情境，當家長往生後計算遺產時，這些生前贈與的財產，可要吐出來重新加入遺產總額內。

2022-03-24 09:48