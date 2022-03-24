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布袋港客輪復航布澎藍色公路 清明連假加開船班

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣港務公司與交通部航港局合作，斥資2.38億元，打造嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心，18日啟用試營運，旅客大讚五星級。記者魯永明／攝影
台灣港務公司與交通部航港局合作，斥資2.38億元，打造嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心，18日啟用試營運，旅客大讚五星級。記者魯永明／攝影

台灣港務公司與交通部航港局合作，斥資2.38億元，打造嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心，18日啟用試營運，旅客大讚五星級，迎接清明連假，6家客輪公司10艘客輪復航，疫情平穩，布澎藍色公路重現熱絡情景，清明連假訂位客滿，為因應航運需求，客輪將加開航班。

今年布袋澎湖客運航季18日展開，相較前2年受疫情影響，今年度搭船旅客數已有回穩趨勢，緊接4月迎接第一個清明連假，台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處統計，清明連假將有23艘次客船出港，6785人次旅客完成訂票程序前往澎湖。

相較去年17艘次、6577人次，增加6艘次、208人次，各客船業陸續規畫加開航班中。為提供旅客優質旅運服務，硬體部分旅客在清明連假已可使用全新旅客服務中心。

除售票櫃臺、通關設施、候船室等基本空間，另有親子遊戲區等空間及安裝防疫門維護旅客健康。軟體部分，除有電子看板提供船班動態資訊，布袋管理處也會加派人力，協助旅客諮詢及停車引導等服務，期能在連假期間讓旅客有賓至如歸感受。

嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心啟用試營運，迎接清明連假，6家客輪公司10艘客輪復航，疫情平穩，布澎藍色公路重現熱絡情景。記者魯永明／攝影
嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心啟用試營運，迎接清明連假，6家客輪公司10艘客輪復航，疫情平穩，布澎藍色公路重現熱絡情景。記者魯永明／攝影
嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心啟用試營運，迎接清明連假，6家客輪公司10艘客輪復航，疫情平穩，布澎藍色公路重現熱絡情景。記者魯永明／攝影
嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心啟用試營運，迎接清明連假，6家客輪公司10艘客輪復航，疫情平穩，布澎藍色公路重現熱絡情景。記者魯永明／攝影

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