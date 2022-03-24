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台南捷運整體路網獲交通部審核通過 王國材回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台南市大眾捷運系統整體路網規畫已獲交通部同意核備。圖／台南市交通局提供
台南市大眾捷運系統整體路網規畫已獲交通部同意核備。圖／台南市交通局提供

台南市是六都唯一沒有捷運的地方，台南市大眾捷運系統整體路網規畫報告去年7月底呈送交通部，22日獲交通部同意核備，代表捷運建設相關架構已獲中央同意，將是台南捷運建設往前再邁進的重要里程碑。對此，交通部長王國材說，台南捷運路網先核定整體路網，包含綠線、藍線、深綠線等，整體路網核定後讓每條路網進行綜合規畫跟可行性研究。

台南市交通局長王銘德昨指出，目前台南市大眾捷運系統整體路網共規畫12條路線，其中，優先路網六條包括：深綠線、黃線、藍線、藍線延伸線、綠線、紅線，總長度約99.4公里。

交通局表示，市長黃偉哲上任後，積極延續副總統賴清德時任台南市長時所推動促成的第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線，刻正辦理規畫作業；另黃特別重視府城、南科及沙崙三核心生活圈的交通鏈結優化，路網規畫時特別納入深綠線及黃線，將塑造科技生活新廊道並帶動都會區蓬勃發展。

交通局說，南科、沙崙是台南產業發展雙引擎，可為台南增加8萬5千個就業機會，每年貢獻產值逾兆，透過建置捷運以強化雙引擎交通鏈結，有其必要性及急迫性，因此交通局已積極著手準備啟動深綠線規劃作業，後續將配合捷運整體進度推動，再適時爭取經費辦理黃線規畫作業。

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