台鐵工會擬51勞動節集體「合法休假」 王國材再籲三思

不滿交通部未經充分溝通，就將公司化條例草案直接送到立法院審議，台鐵企業工會昨動員上千名員工到立院陳情，工會更召開會員大會決議，指若訴求未獲回應，台鐵員工將集體在5月1日勞動節提出「不加班」聲明，當天「合法休假」不加班。

對此，交通部長王國材今天出席立法院交通委員會「台鐵改革公聽會」，會前接受媒體聯訪時表示，以休假方式影響權益，這些旅客都是長期支持台鐵旅客，再度請工會三思而行。

王國材說，今天有公聽會，請工會把問題提出來，他會一一回答。公司化不只對社會大眾，也是為了台鐵百年發展一個改變，期待合理、理性討論，對未來公司發展有建設性建言。也期待這段時間溝通，大家一起努力讓下一階段更好，更符合社會大眾期待。

至於有可能換工會版本的公司化條例？王國材說，行政院版本經過各部會討論，考慮未來公司發展是否有好的基礎，也考慮合理性跟政府負擔能力，行政院版還是這次討論主要版本。