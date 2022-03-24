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各地有雨中南部山區恐較大雨勢 明好轉周六午後再變天

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天台灣持續受到鋒面雲系及冷空氣影響，仍然相對較濕冷。本報資料照片
今天台灣持續受到鋒面雲系及冷空氣影響，仍然相對較濕冷。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天台灣持續受到鋒面雲系及冷空氣影響，仍然相對較濕冷，清晨各地約15到17度，預計白天高溫約21到23度，南部高雄和屏東可達24到25度，各地都有陣雨。今天的雲系的位置會逐漸往南移動，中南部山區要留意可能有較大雨勢發生，前往山區要特別注意安全。

賴忠瑋說，目前鋒面持續在華南附近滯留，雲系往東邊延伸到台灣附近，北方冷高壓的位置距離台灣較遠，位於長江口東方的海面上，正逐漸往東邊移動。預計今天隨著高壓東移，台灣附近的風向也會逐漸轉向，冷空氣逐漸減弱，今天晚上台灣就會轉為偏東風至東南風，包含台灣至南海北部海面附近的暖空氣勢力也會增強，鋒面雲系北抬，各地降雨逐漸趨緩，有短暫的空檔出現，溫度也會回升。

賴忠瑋說，周五及周六上半天天氣相對較穩定，在偏東風至東南風的影響之下，加上水氣減少，西半部幾乎都可以見到陽光，北部雲量仍多，東部則因為是迎風面的關係，仍有局部短暫陣雨。

他表示，周六下半天鋒面雲系的位置再往南壓接近台灣，晚間中部以北和東北部將陸續再有雨勢，周日受到鋒面雲系影響，全台再轉為有雨的天氣，晚間東北風冷空氣也會再增強，各地溫度再往下降，下周一清晨溫度將降到只剩下15至17度，並持續受到鋒面雲系影響，中部以北、東北部和東部仍有雨。下周二水氣逐漸減少，冷空氣也再逐漸減弱。

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