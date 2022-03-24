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上午8時38分花蓮規模5.3地震 最大震度花東4級
中央氣象局發布地震報告，今天上午8時38分，在花蓮縣政府南南西方63.3公里處、位於花蓮縣豐濱鄉，發生芮氏規模5.3地震，地震深度19.6公里。
各地最大震度級：東4花4投3雲3嘉3彰3苗3中3高2南2宜2竹2屏1桃1北1。
公路總局說，今天上午8時地震後，第三、四區養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。
公路總局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規畫行程因應。
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