快訊

將有第5款新冠疫苗 陳時中證實採購200萬劑Novavax

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上午8時38分花蓮規模5.3地震 最大震度花東4級

聯合報 / 記者曹悅華楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供

中央氣象局發布地震報告，今天上午8時38分，在花蓮縣政府南南西方63.3公里處、位於花蓮縣豐濱鄉，發生芮氏規模5.3地震，地震深度19.6公里。

各地最大震度級：東4花4投3雲3嘉3彰3苗3中3高2南2宜2竹2屏1桃1北1。

公路總局說，今天上午8時地震後，第三、四區養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。

公路總局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規畫行程因應。

震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震度分布圖。圖／國家災害防救科技中心提供

上午8時38分花蓮地震，震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
上午8時38分花蓮地震，震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

地震 氣象局 花蓮

延伸閱讀

台灣將進入地震活躍期？專家不認同：只是造山運動過程

花蓮玉興橋預力梁因強震坍塌 今晚10時提前恢復通車

全中運／花蓮循撒奇萊雅古禮點燃聖火 明起全台傳遞開跑

台灣進入活躍期 專家：8級地震不需驚

相關新聞

上午8時38分花蓮規模5.3地震 最大震度花東4級

中央氣象局發布地震報告，今天上午8時38分，在花東地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：花蓮。詳情稍候氣象局地震報...

末期衰弱老人等納健保安寧療護對象 新制5月1日上路

為使安寧療護健保給付更契合臨床實務需求，健保署於「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過擴大安寧療護...

布袋港客輪復航布澎藍色公路 清明連假加開船班

台灣港務公司與交通部航港局合作，斥資2.38億元，打造嘉義縣全新現代化布袋商港旅客服務中心，18日啟用試營運，旅客大讚五...

台南捷運整體路網獲交通部審核通過 王國材回應了

台南市是六都唯一沒有捷運的地方，台南市大眾捷運系統整體路網規畫報告去年7月底呈送交通部，22日獲交通部同意核備，代表捷運...

台鐵工會擬51勞動節集體「合法休假」 王國材再籲三思

不滿交通部未經充分溝通，就將公司化條例草案直接送到立法院審議，台鐵企業工會昨動員上千名員工到立院陳情，工會更召開會員大會...

各地有雨中南部山區恐較大雨勢 明好轉周六午後再變天

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天台灣持續受到鋒面雲系及冷空氣影響，仍然相對較濕冷，清晨各地約15到17度，預計白天高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。