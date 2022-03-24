為消費者食安把關！南市豬肉藥殘檢驗去年零檢出

台南市政府推動畜牧場用藥輔導及藥物殘留監測，去年共抽驗台南市內443場養豬場，用藥檢測皆合格，乙型受體素及其他禁藥皆為零檢出，持續為消費者食用安全把關。

農業局動保處處長吳名彬指出，有關肉豬上市前的用藥把關，透過赴畜牧場及肉品市場進行採集豬血清及毛髮送驗，檢驗項目包含常用動物用藥品、動物用禁藥（包含乙型受體素），若檢出藥物會派員前往現場進行用藥訪查及移動管制，其追蹤檢驗未合格前豬隻不得上市，避免違規產品流入市面。

去年動保處共採樣監測肉豬443場2139件，肉品市場檢驗豬毛髮144件，結果皆無違規用藥，亦無檢出乙型受體素。

農業局局長李建裕說，南市養豬居全台第四大，食安管理不容忽視，除每年例行性抽驗外，指示動保處積極輔導農民改善飼養環境，強化生物安全防疫措施及控制動物傳染病發生，以利減少動物用藥；並針對畜牧業者、獸醫師、飼料業者及動物用藥品相關業者辦理教育訓練，強化業者正確安全用藥觀念，把關牧場端產品安全。

台南市長黃偉哲說，近年來台南巿未上市畜禽產品藥殘檢驗合格率皆為99%以上，自2012年至今亦無檢出含有乙型受體素，可知養畜業者對於安全用藥觀念及食安意識日益精進，希望持續打造府城優質畜禽產品好口碑。