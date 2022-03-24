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今濕涼有雨明天轉晴 吳德榮：周六晚再變天
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明晨鋒面逐漸北移，雲帶結構稍減弱，各地仍有局部陣雨的機率。今天白天起氣溫漸回升，北部13至24度，中部13至25度，南部16至28度，東部16至26度。
明天上午起好轉，持續至周六白天，為兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天暖熱如夏，周六各地區高溫將升至32度以上。
吳德榮表示，周六晚另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。下周日、周一鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼。
下周二鋒面結構減弱，仍有局部短暫陣雨的機率，有短暫空檔，氣溫回升。下周三鋒面增強南下，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降。春季乍暖還寒、天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。
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