跨境網購應預先委任報關 海關呼籲民眾使用易利委APP

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
海關推動實施「預先委任報關」制度，跨境網購快遞進口貨物若未經進口人預先委任報關確認，恐影響進口貨物通關時效，民眾可利用實名認證「EZWAY易利委」APP簡化通關程序。圖／翻攝「EZWAY易利委」APP
海關推動實施「預先委任報關」制度，跨境網購快遞進口貨物若未經進口人預先委任報關確認，恐影響進口貨物通關時效，民眾可利用實名認證「EZWAY易利委」APP簡化通關程序。圖／翻攝「EZWAY易利委」APP

近年跨境網購盛行，各式消費糾紛與貨到付款詐騙案件層出不窮，海關為防止民眾個資遭盜用，或不肖業者冒名報關進口違法管制物品、詐騙包裹，導致無辜民眾受罰，海關自110年12月28日起分階段推動實施「預先委任報關」制度，快遞進口貨物若未經進口人預先委任報關確認，恐影響進口貨物通關時效。

關務署台北關表示，跨境網購進口貨物需要向海關申報，代辦申報事務的快遞報關業者必須獲得進口人委任，建議民眾多加利用實名認證「EZWAY易利委」APP，除可簡化跨境網購進口貨物之線上報關委任及通關程序，也能在快遞貨物運抵台灣前收到APP推播訊息，即時確認是否為其進口貨物，以保障個人權益。

台北關補充說明，快遞貨物運抵台灣前將以EZWAY APP推播報關資料，民眾可透過該APP即時確認是否為其進口貨物，點選「申報相符」，即完成預先委任報關程序。倘若回復申報不符或未回復，該筆貨物將因未完成委任報關程序而無法報關進口，請民眾注意。

海關推動實施「預先委任報關」制度，跨境網購快遞進口貨物若未經進口人預先委任報關確認，恐影響進口貨物通關時效，民眾可利用實名認證「EZWAY易利委」APP簡化通關程序。圖／翻攝「EZWAY易利委」APP
海關推動實施「預先委任報關」制度，跨境網購快遞進口貨物若未經進口人預先委任報關確認，恐影響進口貨物通關時效，民眾可利用實名認證「EZWAY易利委」APP簡化通關程序。圖／翻攝「EZWAY易利委」APP

海關 網購 詐騙

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