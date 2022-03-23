快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺台灣農民 全聯攜手農委會 買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
（左起）農糧署署長胡忠一、行政院農委會主委陳吉仲、全聯福利中心董事長林敏雄、全聯福利中心總經理蔡篤昌，現場一同品嚐金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒。圖／全聯福利中心提供
（左起）農糧署署長胡忠一、行政院農委會主委陳吉仲、全聯福利中心董事長林敏雄、全聯福利中心總經理蔡篤昌，現場一同品嚐金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒。圖／全聯福利中心提供

鳳梨釋迦產季接近尾聲，緊接著即將開始進入旺季的「鳳梨」來接力，行政院農委會與全聯福利中心攜手，不只將陸續上架來自各地及不同品種的台灣鳳梨，更於3月27日當天加碼推出買任一鳳梨鮮果產品（包含鮮果盒），即贈送「金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」1支的活動，以實際行動力挺台灣本土農民。全聯董事長林敏雄喊話：「全力配合農委會政策幫助農民，即使賠錢也要挺！」

行政院農業委員會主委陳吉仲說明：「去年臺灣多項水果的外銷受阻，尤其是鳳梨和鳳梨釋迦這兩項，行政院農業委員會持續積極地多管齊下：持續輔導農民提升果物生產標準、也強化輔導果物加工產業，同時積極拓展內外銷管道，減少農作物集中外銷或單一市場的問題。並運用各種不同的鮮果加工方式，延長品嚐期限，更提升果物的價值，這次推出的鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒，就是結合鮮果加工和冷鏈技術的最新成果。」

全聯自去年起即積極配合農委會，提供實體和網路銷售平台幫助宣傳促銷本地水果。全聯董事長林敏雄表示，去年光是鳳梨就進貨約7,500噸，努力維持穩定的價格水準，讓國人用很實惠的價格，就可以買得到外銷等級的鳳梨。自去年12月到今年3月更總共進了600噸的鳳梨釋迦，相較2020年同期，進貨量大幅成長超過20倍，成功帶來買氣。

今年迎接鳳梨產季，全聯將陸續上架包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣且全部擁有產銷履歷的優良鳳梨產品，如果不想動刀自己切，全聯也同步推出鮮果盒、鮮削鳳梨，解決部分消費者處理果皮的困擾。另外，全聯也預告，將於4月初再推出全新採用生物防治法種植的生態商品「貓頭鷹鳳梨」，果肉甜又細嫩滑口，果香濃郁，挺農民的同時也為生態平衡做出貢獻。

全聯積極推廣台灣本土鳳梨，將陸續上架包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣產品。記者黃筱晴／攝影
全聯積極推廣台灣本土鳳梨，將陸續上架包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣產品。記者黃筱晴／攝影
3月27日來全聯買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒。圖／全聯福利中心提供
3月27日來全聯買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒。圖／全聯福利中心提供
全聯積極推廣台灣本土鳳梨，將陸續上架包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣產品。記者黃筱晴／攝影
全聯積極推廣台灣本土鳳梨，將陸續上架包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣產品。記者黃筱晴／攝影
全聯挺台灣農民，積極與農委會配合，幫助外銷受阻的水果推出各種宣傳、銷售活動。記者黃筱晴／攝影
全聯挺台灣農民，積極與農委會配合，幫助外銷受阻的水果推出各種宣傳、銷售活動。記者黃筱晴／攝影
金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒採用臺東鳳梨釋迦鮮果，精準維持約20度適口甜度，直接原果鮮榨，冰棒中果汁成分高達90%以上。記者黃筱晴／攝影
金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒採用臺東鳳梨釋迦鮮果，精準維持約20度適口甜度，直接原果鮮榨，冰棒中果汁成分高達90%以上。記者黃筱晴／攝影

鳳梨釋迦 農民 行政院

延伸閱讀

全聯林敏雄：我都有看「靠北全聯」 員工還是很喜歡我

行動力挺農民 買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒

零售業搶人 好市多、全聯、寶雅、特力掀加薪潮

桃園確診者6足跡曝光 肯德基、ZARA、全聯全入列

相關新聞

用量第二神經炎藥愛樂康糖衣錠重量不一 食藥署回收

衛福部食藥署公布用量第二名的神經炎用藥「永勝愛樂康糖衣錠」，因一月執行健保高用量藥品專案查驗時，發現藥錠重量有高有低，不...

太魯閣事故追思會流標 王婉諭批台鐵：只想敷衍家屬？

太魯閣事故將於4月2日滿一周年，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」指出，台鐵舉辦的追思會流標，恐使追思會停擺。時代力量立委王...

影／陳澄波全集發表 教授發願花三億買回帝展遺失作品

文化部長李永得、陳澄波基金會董長陳立佰（陳澄波孫子）、嘉義市長黃敏惠、前中研院院長翁啟惠等人下午一起出席陳澄波全集發表會...

新技術加值 2萬顆全果冷凍鳳梨釋迦今銷日本

農委會今天下午於高雄大樹慶得農果業有限公司舉辦「台灣凍好釋 全年皆好事」記者會，見證2萬顆冷凍鳳梨釋迦以海運方式運往日本...

挺台灣農民 全聯攜手農委會 買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒

鳳梨釋迦產季接近尾聲，緊接著即將開始進入旺季的「鳳梨」來接力，行政院農委會與全聯福利中心攜手，不只將陸續上架來自各地及不...

空拍看台灣／花蓮大地震玉興橋成斷橋 工程人員搶修中

花蓮縣府南方62.6公里，今天凌晨1點41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央接近花東海岸線交界的近海，台東長濱震度最大達到6級，花蓮玉里也有5級，而在花蓮玉里台9線上、跨越玉里秀姑巒溪，在玉里醫院祥和園區旁跨越堤防的高架橋「玉興橋」正進行拓寬工程，上周才剛剛安裝好鋼梁，就被凌晨這場大地震摧毀成斷橋，現場怵目驚心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。