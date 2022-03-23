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挺台灣農民 全聯攜手農委會 買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒
鳳梨釋迦產季接近尾聲，緊接著即將開始進入旺季的「鳳梨」來接力，行政院農委會與全聯福利中心攜手，不只將陸續上架來自各地及不同品種的台灣鳳梨，更於3月27日當天加碼推出買任一鳳梨鮮果產品（包含鮮果盒），即贈送「金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」1支的活動，以實際行動力挺台灣本土農民。全聯董事長林敏雄喊話：「全力配合農委會政策幫助農民，即使賠錢也要挺！」
行政院農業委員會主委陳吉仲說明：「去年臺灣多項水果的外銷受阻，尤其是鳳梨和鳳梨釋迦這兩項，行政院農業委員會持續積極地多管齊下：持續輔導農民提升果物生產標準、也強化輔導果物加工產業，同時積極拓展內外銷管道，減少農作物集中外銷或單一市場的問題。並運用各種不同的鮮果加工方式，延長品嚐期限，更提升果物的價值，這次推出的鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒，就是結合鮮果加工和冷鏈技術的最新成果。」
全聯自去年起即積極配合農委會，提供實體和網路銷售平台幫助宣傳促銷本地水果。全聯董事長林敏雄表示，去年光是鳳梨就進貨約7,500噸，努力維持穩定的價格水準，讓國人用很實惠的價格，就可以買得到外銷等級的鳳梨。自去年12月到今年3月更總共進了600噸的鳳梨釋迦，相較2020年同期，進貨量大幅成長超過20倍，成功帶來買氣。
今年迎接鳳梨產季，全聯將陸續上架包括產自屏東高樹、台南關廟、嘉義民雄的金鑽鳳梨、廣受日本外銷市場青睞的牛奶鳳梨等多樣且全部擁有產銷履歷的優良鳳梨產品，如果不想動刀自己切，全聯也同步推出鮮果盒、鮮削鳳梨，解決部分消費者處理果皮的困擾。另外，全聯也預告，將於4月初再推出全新採用生物防治法種植的生態商品「貓頭鷹鳳梨」，果肉甜又細嫩滑口，果香濃郁，挺農民的同時也為生態平衡做出貢獻。
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