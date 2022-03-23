挺台灣農民 全聯攜手農委會 買金鑽鳳梨送鳳梨釋迦冰棒

鳳梨釋迦產季接近尾聲，緊接著即將開始進入旺季的「鳳梨」來接力，行政院農委會與全聯福利中心攜手，不只將陸續上架來自各地及不同品種的台灣鳳梨，更於3月27日當天加碼推出買任一鳳梨鮮果產品（包含鮮果盒），即贈送「金牌果園臺東鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒」1支的活動，以實際行動力挺台灣本土農民。全聯董事長林敏雄喊話：「全力配合農委會政策幫助農民，即使賠錢也要挺！」

行政院農業委員會主委陳吉仲說明：「去年臺灣多項水果的外銷受阻，尤其是鳳梨和鳳梨釋迦這兩項，行政院農業委員會持續積極地多管齊下：持續輔導農民提升果物生產標準、也強化輔導果物加工產業，同時積極拓展內外銷管道，減少農作物集中外銷或單一市場的問題。並運用各種不同的鮮果加工方式，延長品嚐期限，更提升果物的價值，這次推出的鳳梨釋迦純天然鮮果冰棒，就是結合鮮果加工和冷鏈技術的最新成果。」

全聯自去年起即積極配合農委會，提供實體和網路銷售平台幫助宣傳促銷本地水果。全聯董事長林敏雄表示，去年光是鳳梨就進貨約7,500噸，努力維持穩定的價格水準，讓國人用很實惠的價格，就可以買得到外銷等級的鳳梨。自去年12月到今年3月更總共進了600噸的鳳梨釋迦，相較2020年同期，進貨量大幅成長超過20倍，成功帶來買氣。