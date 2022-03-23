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延緩膝關節退化 醫籲多有氧運動

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
膝關節磨損不可輕忽，鍾承翰醫生（右）建議平日多運動、控制體重，否則嚴重的話要動手術。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
膝關節磨損不可輕忽，鍾承翰醫生（右）建議平日多運動、控制體重，否則嚴重的話要動手術。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

關節退化不是長者專利！平常要多運動進行預防。翰群骨科診所院長鍾承翰23日表示，當膝蓋疼痛，走路關節卡卡、有聲音或無法久站時，就可能是關節退化的徵兆，需要儘早進行治療，否則就要動手術，容易影響生活。他建議平常可多騎腳踏車等有氧運動，除了降低膝蓋負擔，也可控制體重、延緩關節磨損。

鍾承翰說，一般膝關節受損通常是用物理治療、打玻尿酸等方式進行保守治療，若狀況持續沒有改善就需要動手術。過去常見有膝關節鏡手術、脛骨高位矯正截骨手術、膝關節微創手術等，但這些手術容易產生較大傷口，且復原期較長，容易影響患者生活品質。

如今醫學進步，可透過「一次性手術自體軟骨修復技術」加上「膝關節微創手術」的療程，讓手術的恢復期縮短，無需住院，而且恢復速度很快。過去曾接受療法治療的72歲邱女士表示，她在術後90分鐘就可以不用輔具走路，術後3天就幾乎能一般行走。

另一位病友黃先生表示，他已經進行3次十字韌帶重建手術，最後一次在鍾醫生的幫助下，整個手術只要45分鐘就完成，且不用住院，目前仍在努力進行復健與肌力訓練。

醫生也建議，延緩膝關節退化從日常作起，包括補充保養品、適度的運動包括散步、游泳、騎腳踏車等有氧且對膝蓋衝擊小的運動，不但可增加肌肉力量與耐力，也可促進新陳代謝，間接有效控制體重、降低膝蓋耗損；體重過重者（BMI>25）應進行體重控制，降低身體長期負重對關節軟骨的消耗。

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