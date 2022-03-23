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用量第二神經炎藥愛樂康糖衣錠重量不一 食藥署回收

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
永勝藥品工業股份有限公司生產的「永勝愛樂康糖衣錠」重量不一，食藥署要求回收。圖／食藥署提供
永勝藥品工業股份有限公司生產的「永勝愛樂康糖衣錠」重量不一，食藥署要求回收。圖／食藥署提供

衛福部食藥署公布用量第二名的神經炎用藥「永勝愛樂康糖衣錠」，因一月執行健保高用量藥品專案查驗時，發現藥錠重量有高有低，不符合規格，要求於3月28日前回收，並在三月底前繳交調查報告

永勝藥品工業股份有限公司生產的「永勝愛樂康糖衣錠」主成分為THIAMINE DISULFIDE, RIBOFLAVIN (VIT B2)，主要用於治療神經炎、末梢神經麻痺、腳氣病。

食藥署監管組科長傅淑卿表示，該藥品的每顆藥錠重量規格為300mg，並可加減15mg。但一月查廠時發現，有些藥錠低於285mg、有些則高於315mg。雖然針對主成分的檢驗都合格，不影響藥效，但仍依照規定要求回收該批藥品（批號：I0302004）。

傅淑卿表示，這批藥品生產量約239萬顆，已在市面流通，實際回收量要等廠商最後回報才能確定。至於其健保使用量，依據去年的申報資料為1424萬，市占率12.8％、排名第二。

至於為何藥錠出現重量不一的情形，傅淑卿說，可能與裹糖衣的製程有關，已要求廠商進行調查，並針對其他批產品進行檢驗。由於這批產品藥效僅到3月28日，因此要求廠商於此之前回收，並於三月底前繳交調查報告。

食藥署也提醒，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。

食藥署 健保 衛福部

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