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金針菇李斯特菌汙染 雲縣查驗農場產程發現這點很特別

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺尚旺農場的金針菇外包裝上有標示「食用前請煮熟」警語。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺尚旺農場的金針菇外包裝上有標示「食用前請煮熟」警語。記者陳苡葳／翻攝

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，經相關單位追查產品來源來自雲林西螺尚旺農場，縣府衛生局今與食藥署中區管理中心人員到農場查驗，食品衛生科長林小玲指出，經查該場環境、種植等環節均以智能設備調控，產程無虞，研判問題是航運時程所致，已確認該批金針菇未流入市面。

經營該場的王姓業者說，產程80％採全自動化，以智能設備控制環境光照、濕度及溫度，而該批出問題的金針菇是去年10月接單生產，栽種55天後採收，12月生產包裝出貨926箱，全依標準流程執行。

王姓業者表示，出貨前農場會做重金屬、農藥殘留等雙重檢驗，出口前有2箱簡易樣品由下單的彰化一家合作社交付國內檢測李斯特菌，均有符合規定才順利出口及外銷924箱，這批問題貨品在美驗出李斯特菌汙染後就已銷毀，並無同批貨品在台灣，無流入國內市場之虞。

林小玲表示，經查貨品除照流程接受檢驗，業者也另自主管理，將同庫間其他批貨源送至中興大學實驗室檢驗李斯特菌，結果陰性，符合國內法規規範，研判是航運時程拉長致李斯特菌繁殖，到美後才會驗出不合格。

林小玲說，國內法規規範是針對生鮮即食蔬果才有李斯特菌的限量標準，金針菇非屬生鮮即食產品，無相關法規規範，但該農場金針菇外包裝上有標示「食用前請煮熟」警語，且該菌在透過溫度加熱72度以上就會死亡，美國人則可能習慣生食，與國人熟食才吃相異。

雲林西螺尚旺農場引進可自動調控光照、濕度及溫度的智能設備種植金針菇，產程精密。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺尚旺農場引進可自動調控光照、濕度及溫度的智能設備種植金針菇，產程精密。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺尚旺農場王姓業者解說金針菇產程。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺尚旺農場王姓業者解說金針菇產程。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府衛生局今天與食藥署中區管理中心人員到西螺尚旺農場查驗金針菇種植環境。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府衛生局今天與食藥署中區管理中心人員到西螺尚旺農場查驗金針菇種植環境。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺尚旺農場所產的金針菇，出貨前除會經重金屬、農藥殘留等雙重檢驗，業者也有自主送驗。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺尚旺農場所產的金針菇，出貨前除會經重金屬、農藥殘留等雙重檢驗，業者也有自主送驗。記者陳苡葳／翻攝

衛生局 生鮮 美國

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