金針菇李斯特菌汙染 雲縣查驗農場產程發現這點很特別

台灣外銷美國的金針菇被驗出李斯特菌汙染，經相關單位追查產品來源來自雲林西螺尚旺農場，縣府衛生局今與食藥署中區管理中心人員到農場查驗，食品衛生科長林小玲指出，經查該場環境、種植等環節均以智能設備調控，產程無虞，研判問題是航運時程所致，已確認該批金針菇未流入市面。

經營該場的王姓業者說，產程80％採全自動化，以智能設備控制環境光照、濕度及溫度，而該批出問題的金針菇是去年10月接單生產，栽種55天後採收，12月生產包裝出貨926箱，全依標準流程執行。

王姓業者表示，出貨前農場會做重金屬、農藥殘留等雙重檢驗，出口前有2箱簡易樣品由下單的彰化一家合作社交付國內檢測李斯特菌，均有符合規定才順利出口及外銷924箱，這批問題貨品在美驗出李斯特菌汙染後就已銷毀，並無同批貨品在台灣，無流入國內市場之虞。

林小玲表示，經查貨品除照流程接受檢驗，業者也另自主管理，將同庫間其他批貨源送至中興大學實驗室檢驗李斯特菌，結果陰性，符合國內法規規範，研判是航運時程拉長致李斯特菌繁殖，到美後才會驗出不合格。